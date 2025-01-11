Mevduatlarda Düşüş: TL Kaybederken Yabancı Para Yükseliyor

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Ocak ile biten haftada 317 milyar 623 milyon 709 bin lira azalarak 19 trilyon 144 milyar 565 milyon 833 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde:

TL cinsi mevduat , yüzde 2,81 düşüşle 11 trilyon 746 milyar 155 milyon 427 bin liraya geriledi.

, yüzde 2,81 düşüşle 11 trilyon 746 milyar 155 milyon 427 bin liraya geriledi. Yabancı para mevduatları, yüzde 0,02 artışla 6 trilyon 471 milyar 57 milyon 372 bin liraya ulaştı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 192 milyar 4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bunun 163 milyar 210 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilere aitti. Parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında 144 milyon dolarlık bir artış görüldü.

Faiz İndirimi Etkisi

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın Aralık 2024'te faiz oranını 250 baz puan düşürmesinin, mevduatların azalmasında etkili olduğunu belirtiyor. Düşen faiz oranlarıyla birlikte yatırımcıların TL mevduat yerine farklı yatırım araçlarına yöneldiği ifade ediliyor.

Kredi ve Kredi Kartlarında Artış

BDDK'nın haftalık bültenine göre, aynı dönemde kredilerdeki artış dikkat çekti. Bankacılık sektöründeki toplam krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL’den 15 trilyon 958 milyar TL’ye yükseldi.

Bu dönemde:

Tüketici kredileri , 2 trilyon 11,7 milyar TL’den 2 trilyon 19,4 milyar TL’ye çıktı.

, 2 trilyon 11,7 milyar TL’den 2 trilyon 19,4 milyar TL’ye çıktı. Bireysel kredi kartı kullanımları , 1 trilyon 795,1 milyar TL’den 1 trilyon 840,7 milyar TL’ye yükseldi.

, 1 trilyon 795,1 milyar TL’den 1 trilyon 840,7 milyar TL’ye yükseldi. Takipteki alacaklar, 287,5 milyar TL’den 293,7 milyar TL’ye çıktı.

Ekonomiye Yansıyan Dengeler

Finans uzmanları, mevduatlardaki düşüş ve kredi artışlarının, piyasalardaki likidite ihtiyacının yükseldiğini ve bireylerin harcamalarını kredi üzerinden finanse etmeye yöneldiğini gösterdiğini ifade ediyor. Faiz indirimlerinin de bu eğilimi desteklediği belirtiliyor.

Bankacılık sektöründeki bu değişimler, 2025 yılında ekonomik dengenin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.