Bu düzenleme yürürlüğe girerse, milletvekilliği sona erenler de ömür boyu ceza ödemekten kurtulacak. Önceden sadece görevdeki vekillere tanınan bu hak, artık geçmiş dönemde Meclis’te bulunmuş isimleri de kapsayacak.

Trafik kuralları vekillere işlemeyecek mi?

Bu yeni uygulama, kamuoyunda büyük tepki çekti. Vatandaşlar, sosyal medyada ve farklı platformlarda bu durumu eleştirerek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini savundu.

Özellikle kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve diğer trafik kurallarının ihlali durumunda bile vekillerin ceza ödemeyecek olması, "eşitlik ilkesine aykırı" olarak değerlendiriliyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek bu düzenlemenin, kamuoyunda daha da büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Bu kıyak düzenleme hakkında yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar uygulamanın iptali için çağrıda bulunuyor.