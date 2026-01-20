Sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Artvin Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlarda iş makineleriyle biriken kar temizlendi.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı öğrenilirken, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin mesaisine devam ettiği belirtildi.

Kar yağışının sabah mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle trafikte zaman zaman zor anlar yaşandı. Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları, kış lastiği kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü. Mahalle aralarında kar topu oynayan çocuklar, beyaz örtünün keyfini çıkararak karın tadını doyasıya yaşadı.