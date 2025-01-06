Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Antalya, Rize, Artvin, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlara dikkat çekildi.

Sıcaklıklar Düşüyor, Buzlanma ve Sis Bekleniyor

Kuzey, iç ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı ve yer yer pus ile sis etkili olacak. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği belirtilirken, diğer bölgelerde hafif ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Bazı İllerimizde Hava Durumu ve En Yüksek Sıcaklıklar

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, 7°C İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C İzmir: Çok bulutlu, 10°C

Çok bulutlu, 10°C Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, 16°C Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 13°C Samsun: Çok bulutlu, 11°C

Çok bulutlu, 11°C Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 13°C Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, 0°C Diyarbakır: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde aralıklı yağmurlu, 6°C

Vatandaşlar İçin Uyarılar

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve dona karşı önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Havanın soğuduğu, karın ve yağmurun etkisini gösterdiği bu günlerde planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmayı unutmayın!