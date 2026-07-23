DMM, sistemde ambalaj başına verilen 1 TL teşvik bedelinin ilk günden bu yana aynı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla yaygın olarak uygulanmaya başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi hakkında sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan "iade bedelleri azaltıldı" iddiaları kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan DMM, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiğini belirtti.

Ambalaj başına ödeme 1 TL olarak devam ediyor

DMM'nin açıklamasına göre, DOA makineleri üzerinden gerçekleştirilen standart iadelerde ambalaj başına ödenen 1 TL teşvik bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Vatandaşlar, sisteme dahil içecek ambalajlarını makineler aracılığıyla iade ettiklerinde daha önce olduğu gibi 1 TL teşvik almaya devam ediyor.

Toplu iadelerde farklı uygulama

Yetkililer, günlük 200 ambalajlık makine limitini aşan kullanıcılar için oluşturulan Sayma ve Doğrulama Merkezlerine de dikkat çekti. Açıklamada, yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilen yüksek hacimli toplu iadelerde ambalaj başına teşvik bedelinin 50 kuruş olarak uygulandığı ifade edildi.

Bu uygulamanın, makine kapasitesini aşan toplu iadeler için geliştirilen alternatif bir sistem olduğu, standart makine iadelerini kapsamadığı vurgulandı.

"Asılsız iddialara itibar etmeyin"

DMM, Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin geri dönüşüm kültürünü güçlendirmek ve içecek ambalajlarını ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, uygulamanın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Açıklamanın sonunda ise kamuoyuna, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımlar yerine yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunuldu.