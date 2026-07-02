Ağırbaş, konferans kapsamında uluslararası kuruluşların ve yerel yönetimlerin temsilcileriyle bir araya gelerek Sıfır Atık Forumu'nun ortaya koyduğu vizyonu ve COP31 sürecindeki öncelikleri paylaştı.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, uluslararası iklim gündeminde etkinliğini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Sıfır Atık Forumu ile kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, atık azaltımı ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel iş birliğini güçlendirecek bir platform oluşturulurken, forumdan çıkan sonuçlar COP31 sürecinde iklim eyleminin somut adımlara dönüşmesi için yol gösterici bir çerçeve sunuyor.

Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı'nda Sıfır Atık Forumu Vizyonu Anlatıldı Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında düzenlenen programlara katılan Samed Ağırbaş, iş dünyasından kamu temsilcilerine, uluslararası kuruluşlardan yerel yönetimlere kadar farklı paydaşlarla temaslarda bulundu.

Ağırbaş, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton ile gerçekleştirdiği görüşmede, iş dünyasının iklim eylemindeki rolünü ve sürdürülebilir dönüşüm için geliştirilebilecek ortaklık fırsatlarını ele aldı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde Ağırbaş, "Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri Sayın John Denton ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; Sıfır Atık Forumu çıktılarımız ve COP31 süreci doğrultusunda, iş dünyasının iklim eylemine katılımını güçlendirecek adımları ele alarak, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve atık azaltımı alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Başarı, Uygulamanın Hızlanması ve İş Birliği Ağlarının Güçlenmesiyle Ölçülecek" Samed Ağırbaş, Hamburg Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında düzenlenen "Geleceğin Ekonomisi Günü" açılış oturumunda da konuşma gerçekleştirdi. Ağırbaş, burada yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilirlik hedeflerinin yalnızca uluslararası taahhütlerle sınırlı kalmaması, toplumların günlük yaşamına dokunan uygulamalara dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ağırbaş, "Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ortaya konulan Sıfır Atık vizyonumuz doğrultusunda; insan odaklı yaklaşımı, özel sektör ortaklığını ve iklim finansmanını merkeze alarak, uluslararası taahhütlerin insanların günlük yaşamına dokunan somut sonuçlara dönüşmesinin önemine dikkat çektik" dedi.

Sıfır Atık Forumu ve COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, "Başarının yalnızca yeni taahhütlerle değil, uygulamanın hızlanması ve iş birliği ağlarının güçlenmesiyle ölçüleceğini vurguladık" açıklamasında bulundu.

Hamburg ile İklim İnovasyonu ve Döngüsel Ekonomi Alanında İş Birliği Hamburg İkinci Belediye Başkanı Katharina Fegebank ile de bir araya gelen Ağırbaş, sürdürülebilir şehirlerin inşasında sıfır atık yaklaşımının rolünü ve yerel yönetimlerle geliştirilebilecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdi.

Görüşmede Sıfır Atık Forumu'nun çıktıları ile COP31 öncesi iklim inovasyonu, dayanıklı şehirlerin inşasında döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımının rolü ele alındı. Ayrıca Hamburg ile COP31 İklim Yüksek Düzeyli Şampiyonu Ofisi arasında kalıcı bir diyalog mekanizmasının tesisini kapsayan yerel iş birliği fırsatları ortaya konuldu.

UNECE ile Sürdürülebilirlik Ortaklıkları Ele Alındı Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile de görüşerek küresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ortak çalışma alanlarını ele aldı.

Görüşmede döngüsel ekonomi, yeşil sanayi dönüşümü, bölgesel iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kapasite geliştirme süreçleri masaya yatırıldı.

Ağırbaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Forumu vizyonumuz ve COP31 sürecimiz doğrultusunda; döngüsel ekonomiden yeşil sanayi dönüşümüne uzanan tematik alanlarda bölgesel iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kapasite geliştirme süreçleri ve küresel sürdürülebilirlik taahhütlerini gerçeğe dönüştürecek uzun vadeli ortaklık fırsatlarını değerlendirdik" dedi.

İklim Finansmanı Gündemi Masaya Yatırıldı DZ BANK Kıdemli Yönetici Bankacılığı Küresel Başkanı Frank Scheidig ile bir araya gelerek iklim finansmanı gündemini ele alan Ağırbaş, görüşmede Sıfır Atık Forumu'nda şekillenen ortak vizyon ve COP31 süreci doğrultusunda; uluslararası finansal sistemlerin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini ele alarak, özel sektör sermayesini harekete geçirecek finansman mekanizmalarını, yeşil altyapı ile döngüsel ekonomi yatırımlarını ve finansmandan uygulamaya taşıyacak uluslararası iş birliği fırsatlarını konuştuklarını söyledi.