Türkiye genelinde etkisini sürdüren bunaltıcı sıcak hava dalgasının ardından hafta ortasından itibaren hava koşullarında önemli bir değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahminler ile hava durumu değerlendirmelerine göre, birçok bölgede sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken, sağanak yağışlar da etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar Hafta Başında Zirveye Çıkacak

Hafta başında Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Aydın ve çevresinde termometrelerin 43 dereceye kadar yükselebileceği tahmin edilirken, birçok ilde 40 dereceyi aşan değerler görülebilecek.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Perşembeden İtibaren Serin Hava Etkisini Gösterecek

Tahminlere göre, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi üzerinden yurda giriş yapacak serin ve yağışlı hava sistemi, perşembe günü etkisini artıracak. Bu sistemle birlikte özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde kısa sürede 10 ila 17 derece arasında düşebileceği öngörülüyor. Hafta başında 36-37 dereceye ulaşan sıcaklıkların, perşembe günü yer yer 24 derece seviyelerine kadar gerilemesi beklenirken, gece sıcaklıklarının ise 14 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve Trakya'da Yağış Bekleniyor

Yeni hava sistemiyle birlikte İstanbul, Trakya ve Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, ani hava değişimi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini tavsiye ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerinin atmosferik koşullara bağlı olarak değişebileceğini hatırlatarak, özellikle hafta ortasından itibaren yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.