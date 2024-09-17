Yağışların, Doğu Karadeniz Bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31