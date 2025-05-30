İlk adımını Kaliforniya’nın Burlingame kentinde attı: “Meta Store” adıyla hizmet veren mağaza, ziyaretçilere Meta Quest sanal gerçeklik gözlükleri ve Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini birebir deneyimleme imkânı sunuyor.

Apple’ın İzinden Gidiyor

Business Insider’ın ulaştığı şirket içi yazışmalara göre, Meta perakende sektöründe büyümeyi hedefliyor ve mağazalarda görev alacak personel için işe alım sürecini başlattı. Bu hamle, teknoloji devinin Apple’ın yıllar içinde dünya genelinde kurduğu 500’ün üzerindeki mağazalık güçlü fiziksel ağından ilham aldığını gösteriyor.

Meta daha önce Los Angeles’ta kısa süreliğine açtığı “Meta Lab” isimli pop-up mağazayla bu alanda bir deneme yapmıştı. Şimdi ise bu pilot girişimi kalıcı bir perakende stratejisine dönüştürmeyi planlıyor. Ancak kaç yeni mağaza açılacağı ve hangi bölgelerde faaliyet göstereceği henüz netleşmiş değil.

Yapay Zekâ Destekli Ürünler Yolda

Şirket, 2024 yılı boyunca 1 milyondan fazla akıllı gözlük satışı gerçekleştirdi. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bu rakamı “iyi bir başlangıç” olarak değerlendirirken, akıllı gözlüklerin şirketin ana iş kollarından biri olup olmayacağının 2025’te daha da netleşeceğini ifade etti.

Meta CTO’su Andrew Bosworth ise, şirketin 2025 yılına satış artışı, müşteri bağlılığı ve kullanıcı etkileşimi gibi temel hedeflerle gireceğini belirtti. Ayrıca önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli yeni nesil giyilebilir cihazların da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknoloji Devlerinin Mağaza Yolculuğu

Meta’nın bu adımı, teknoloji dünyasında benzer yolculuklara çıkan devleri hatırlatıyor. Amazon 2015’te ilk fiziksel mağazasını açarken, Apple bu alanda en başarılı örnek olarak öne çıkıyor. Öte yandan Microsoft, 2020 yılında mağazalarını kapatma kararı almıştı.

Meta’nın fiziksel mağaza stratejisi, şirketin dijital evren dışındaki temas noktalarını genişletme ve kullanıcı deneyimini birebir yaşatarak ürünlerine olan ilgiyi artırma amacı taşıyor.