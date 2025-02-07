İnşaat Sektöründe Canlanma Beklentisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kerem Börü, faiz indiriminin konut talebini artırarak inşaat sektöründe yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Düşen faiz oranlarının hem konut satışlarını artırması hem de yeni yatırımları teşvik etmesi öngörülüyor. İnşaat sektöründeki hareketlilik, konut üretiminin hızlanmasına ve piyasa fiyatlarının dengelenmesine katkıda bulunabilir.

İlk Kez Ev Sahibi Olacaklara Fırsat

Faiz indiriminin en çok bireysel yatırımcıları ve ilk kez ev sahibi olmak isteyenleri etkilemesi bekleniyor. Bankaların sunduğu düşük faizli konut kredisi kampanyaları, ev sahibi olmayı planlayanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Yüksek maliyetler nedeniyle yatırım kararını erteleyen bireyler için düşük faizli krediler, cazip bir fırsat sunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem Börü, krediye erişimin kolaylaşmasının konut alımını teşvik edeceğini ancak fiyat hareketlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Faiz indirimleri kısa vadede piyasada canlılık yaratabilir, ancak uzun vadede konut fiyatlarını da yukarı yönlü baskılayabilir. Bu nedenle fiyat istikrarı önemli” dedi.

İnşaat ve Yan Sektörlerde Büyüme Beklentisi

Faiz indiriminin etkisi yalnızca gayrimenkul sektörüyle sınırlı kalmayacak. Konut sektöründeki hareketlilik, inşaat sektörünü canlandırarak istihdama ve ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir. Özellikle çimento, demir, cam ve diğer yapı malzemelerine olan talebin artması, bu sektörlerde de olumlu beklentileri güçlendiriyor.

Börü, “İnşaat sektörü büyüdüğünde, yan sektörlerde de üretim artar. Bu durum istihdama doğrudan katkı sağlayarak ekonomiye geniş çapta bir hareketlilik kazandırabilir” ifadelerini kullandı.

Fiyat Hareketliliğine Dikkat Edilmeli

Uzmanlar, faiz indiriminin konut fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki aylarda daha net şekilde hissedileceğini belirtiyor. Yatırım yapmayı planlayan bireylere, fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeleri ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmeleri öneriliyor.

Konut sektöründeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde faiz oranları, arz-talep dengesi ve ekonomik koşullara bağlı olarak şekilleneceği belirtilirken, sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için fiyat istikrarının korunması gerektiği vurgulanıyor.