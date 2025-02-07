Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen **"Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı"**nda konuşan Karahan, sıkı para politikasının enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurgulayarak, "İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Karahan, küresel büyümenin kademeli olarak toparlandığını ancak ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların risk oluşturduğunu belirtti.

Faiz İndirimleri Daha Yavaş Gerçekleşecek

Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 2025 yılında faiz indirimlerinin beklenenden daha yavaş gerçekleşeceğini söyledi. "Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak mali sıkılığı azaltıyor. Ancak piyasa fiyatlamaları, 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor" dedi.

Cari Açıkta Artış Bekleniyor

Türkiye’nin cari işlemler dengesine dair konuşan Karahan, sıkı para politikası sonucunda iç talebin dengeli seyredeceğini belirtti. Ancak önümüzdeki dönemde cari açıkta sınırlı bir artış öngördüklerini vurgulayan Karahan, "Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz. Ancak, bu artış sıkı mali duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacak. 2025 yılında milli gelire oranla cari açığın, tarihi ortalamasının altında seyretmeye devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

KKM Azaltılacak, TL Mevduat Güçlendirilecek

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin kademeli olarak azaltılacağını belirten Karahan, TL mevduatın payını artırmayı hedeflediklerini söyledi. "Mevduata yönelik düzenlemeler ile TL mevduatın payını artırmayı ve KKM'yi kademeli olarak azaltmayı hedefliyoruz. Kredi büyümesine yönelik düzenlemelerle talepteki dalgalanmaların önüne geçiyoruz. Ayrıca, piyasada oluşan likidite fazlasını zorunlu karşılıklar ve diğer araçlarla sterilize ediyoruz" dedi.

2025 Enflasyon Tahmini Yüzde 24

Karahan, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken, enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu sürdüreceğimizi esas aldık. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan tahminimizi koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz."

Enflasyon tahminlerindeki güncellemenin temel nedenlerini de açıklayan Karahan, TÜFE sepetindeki hizmet grubunun ağırlığındaki artış, gıda enflasyonu varsayımlarındaki değişim ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki güncellemelerin tahminleri yukarı yönlü etkilediğini belirtti.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdüreceğini belirten Karahan, ekonomik istikrar ve enflasyondaki düşüş trendinin devamı için kararlılıkla hareket edeceklerini vurguladı.