Bugüne kadar 5 bine yakın genci uygulamalı eğitimle buluşturan proje kapsamında; Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan Mercedes-Benz Laboratuvarı ile birlikte, desteklenen okul sayısı 30 ilde 34’e ulaştı.

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gören Mercedes-Benz Türk; Milli Eğitim Bakanlığı, Mercedes-Benz Bayi ve Yetkili Servisleri işbirliği ile hayata geçirdiği "EML’miz Geleceğin Yıldızı" programıyla mesleki eğitime olan desteğini sürdürüyor. Şirket, 2014 yılında başlatılan bu projeyle Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde “Mercedes-Benz Laboratuvarları” kurarak öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatılmalarını hedefliyor. Bu kapsamda kurulan laboratuvardan bir yenisi Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin hizmetine sunuldu. Teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılan ve her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek kamyon bağışı yapılan Mercedes-Benz Laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi, otomotiv sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu kalifiye teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri ve kalite sistemleri konusunda bilgilendiriliyor.

“EML’miz Geleceğin Yıldızı” programında, bu yıl 18 kız öğrencimiz eğitim görüyor”

“İşin Cinsiyeti Yok” mottosuyla eğitimden üretim sahasına, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinden teknolojiye, sosyal faydadan yönetime kadar her alanda kadınların varlığını ve gücünü görünür kılmayı amaçladıklarını söyleyen Mercedes-Benz Türk Bayi Yönetimi Eğitim Grup Müdürü Barış Sever, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programında, bu yıl 18 kız öğrencimiz eğitim görüyor. Amacımız, mezun olduklarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanımlı, yetkin ve nitelikli teknik insan kaynağını yetiştirmek. Öğrencilerimiz, bayi ve yetkili servislerimizde staj yapmanın yanı sıra, Bayi Satış Sonrası Hizmetler müdürlerimizden koçluk almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 12. sınıf öğrencilerimizin yüzde %82’si bayi ve yetkili servislerimizde staj yapma imkânı buldu. Mezun olan öğrencilerimizin %22’si Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerimizde istihdam ediliyor. Bugüne kadar 30 ilde, 34 okulumuzda Mercedes-Benz Laboratuvarlarımızı kurduk, kamyon hibe ettik. Şimdiye dek 5 bine yakın öğrenciyi uygulamalı eğitimle buluşturduk. Önce eğitimde, sonra istihdamda “İşin Cinsiyeti Yok” demeye ve bu vizyonumuzu eğitim ve istihdam programlarımızla kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kız öğrencilerden fabrika ziyareti

“EML’miz Geleceğin Yıldızı” programına dahil olan öğrenciler oryantasyon programları ile destekleniyor. Öğrencilerin yıl içinde yapılan teknik eğitimler ile teorik ve pratik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Aksaray Kamyon Fabrikası ve İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenli olarak teknik geziler organize ediliyor. Bu yıl programa katılan kız öğrenciler İstanbul Hoşdere Otobüs Fabrikası’na yaptığı ziyarette üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.