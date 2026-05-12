Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) olarak, Pendik–Trieste, Yalova–Sète ve Mersin–Trieste Ro-Ro hatlarını işleten DFDS Ro-Ro işletmecisi tarafından Mayıs 2026 dönemi için uygulamaya alınan BAF (Akaryakıt Fiyat Ayarlama Faktörü) artışlarının, sektörümüz ve Türk ihracatı üzerinde ciddi ve sürdürülebilirliği zorlayan bir maliyet baskısına dönüştüğünü kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

BAF uygulaması, uluslararası taşımacılık sektöründe akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların taşıma maliyetlerine belirli ölçüde yansıtılmasını amaçlayan bilinen ve kabul gören bir mekanizmadır. Ancak bu mekanizmanın temel amacı; gerçek maliyet değişimlerinin makul, öngörülebilir ve sektör gerçekleriyle uyumlu biçimde taşımacılık sektörüne yansıtılmasıdır.

Mayıs ayında açıklanan BAF seviyeleri ise artık teknik bir maliyet güncellemesinin ötesine geçmiş; sektörümüzde ciddi bir rahatsızlık ve güçlü bir tepki doğurmuştur. Derneğimiz, kısa süre içerisinde gerçekleşen bu ölçekteki artışların taşımacılık sektörü açısından kabul edilmesi son derece güç bir tablo ortaya çıkardığını değerlendirmektedir.

Üç Ay İçinde Yüzde 150’yi Aşan Artışlar Yaşandı

DFDS Ro-Ro işletmecisi tarafından yayımlanan Mart, Nisan ve Mayıs 2026 BAF tablolarına göre;

Pendik–Trieste hattında yarı römork BAF bedeli Mart ayında 260 avro iken Mayıs ayında 667 Avroya yükselmiş,

Mersin–Trieste hattında aynı dönemde 326 Avrodan 825 avroya çıkmış,

Yalova–Sète hattında ise 324 Avrodan 818 avroya ulaşmıştır.

Söz konusu artışlar üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 150 seviyelerine ulaşmıştır.

Bu tablo, BAF uygulamasının artık yalnızca teknik bir yakıt uyarlaması olmaktan çıktığını; taşımacılık, ihracat ve dış ticaret zinciri üzerinde ağır, öngörülemez ve sektör açısından sürdürülebilirliği zorlayan bir maliyet baskısına dönüştüğünü açıkça göstermektedir.

“Taşımacılık sektörünün taşıyamayacağı ölçüde oluşan maliyetlerin Türk ihracat zincirinin omuzlarına yüklenmesi sürdürülebilir değildir.”

UND, DFDS Ro-Ro İşletmecisi ile Görüşmeler Gerçekleştirdi

Derneğimiz tarafından konuya ilişkin olarak DFDS Ro-Ro işletmecisi yetkilileri ile görüşmeler yapılmış; ayrıca 29.04.2026 tarihli resmi yazımız ile Mayıs ayı BAF uygulamasının sektör üzerindeki etkileri ayrıntılı şekilde paylaşılmıştır.

Yapılan değerlendirmelerde;

Artışların sektör üzerinde oluşturduğu ağır maliyet baskısı,

Taşıma planlamasına etkileri,

İhracat taşımalarının rekabetçiliği üzerindeki sonuçları

işletmeci nezdinde açık şekilde gündeme getirilmiş;” Mayıs ayı BAF uygulamasıyla ortaya çıkan ölçüsüz maliyet artışlarının geri çekilmesi ve sektör gerçekleriyle uyumlu bir maliyet seviyesinin yeniden tesis edilmesi talep edilmiştir.”

Ancak işletmeci tarafından Derneğimize iletilen yanıtta, mevcut Mayıs ayı BAF uygulamasının sürdürüleceği ifade edilmiştir.

“Gelinen noktada sektörümüz açısından ortaya çıkan tablo nettir: Avrupa taşımalarında stratejik öneme sahip hatlarda oluşan bu maliyet seviyeleri, Türk taşımacısının ve Türk ihracatçısının rekabet gücü üzerinde ciddi bir baskı yaratmaktadır.”

Avrupa’ya Erişim Türkiye İçin Stratejik Öneme Sahiptir

Pendik–Trieste, Yalova–Sète ve Mersin–Trieste hatları, Türkiye’nin Avrupa ile olan dış ticaretinde kritik lojistik koridorlar arasında yer almaktadır.

Türk ihracatçısı yıllardır Avrupa pazarında kalite, hız, güvenilirlik ve rekabetçi maliyet avantajlarıyla güçlü bir konum elde etmiştir.

Ancak lojistik maliyetlerde kısa süre içerisinde ortaya çıkan bu ölçekteki artışlar; yalnızca taşımacılık sektörünü değil, üreticiden ihracatçıya, sanayiciden dış ticaret zincirinin tamamına kadar geniş bir ekonomik alanı doğrudan etkilemektedir.

Türkiye ihracatta büyümeyi hedeflerken, Avrupa pazarındaki gücünü artırmaya çalışırken ve tam da Avrupa Birliği ile bağlantısallık gündeminin öne çıktığı bir dönemde; lojistik zincirinin en kritik noktalarından birinde oluşan bu ağır maliyet yükünün sektörümüzde haklı bir rahatsızlık yarattığı açıktır.

Türk ihracatının rekabet gücü, öngörülemez ve ölçüsüz maliyet artışlarıyla zayıflatılmamalıdır.

UND’nin Çağrısı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak;

Mayıs ayı BAF uygulamasıyla ortaya çıkan ölçüsüz maliyet artışlarının geri alınmasını,

Maliyet hesaplama mekanizmalarının daha şeffaf hale getirilmesini,

Sektör gerçekleriyle uyumlu ve öngörülebilir bir maliyet yapısının yeniden tesis edilmesini,

Taşımacılık ve ihracat zincirinin sürdürülebilir rekabet gücünü koruyacak dengeli bir yaklaşım oluşturulmasını

önemle beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye’nin üretim, ihracat ve lojistik gücünün korunması, ülkemizin dış ticaret hedefleri açısından stratejik önem taşımaktadır.

Taşımacılık sektörünün omuzlarına kısa süre içerisinde öngörülemez ve ölçüsüz maliyet yükleri bindirilmesi, sonuçları itibarıyla yalnızca sektörümüzü değil, Türkiye’nin ihracat rekabet gücünü de doğrudan etkilemektedir.

Türk ihracatının taşıma zincirine sürdürülemez maliyet baskıları yüklenmesi sektörümüz açısından kabul edilebilir değildir.