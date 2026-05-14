Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle şoförlere ücretsiz sağlık kontrolleri, psikolojik destek, fizyoterapi danışmanlığı ve kişisel bakım hizmetleri sunan proje, yeni sezonunda da 9 farklı noktada gerçekleşecek 10 etkinlikle sahada olmaya devam edecek.

Mercedes-Benz Türk’ün kamyon şoförlerine ücretsiz sağlık kontrolleri ve kişisel bakım hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği Sağlık Bakım Tırı projesi, 5. sezonuna başladı. Dört sezonda 50 etkinlikte yaklaşık 16 bine yakın şoföre ulaşan ve toplam 23 ödüle layık görülen proje, yeni sezonda da Türkiye’nin farklı noktalarında şoförlerle buluşmayı sürdürecek. Sağlık Bakım Tırı’nda gelenekselleşen hizmetler bu yıl da devam ediyor. Katılımcılar; iç hastalıkları uzmanı, fizyoterapist ve psikolog tarafından sunulan temel sağlık hizmetlerinden yararlanırken, tırda yer alan berberler sayesinde kişisel bakım hizmetlerinden de faydalanabilecek. Proje, kamyon şoförlerinin yoğun çalışma temposunda sağlıklarını ve yaşam kalitelerini desteklemeyi hedeflerken, sektörde önemli bir farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Şoförlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı destekleniyor

Sağlık Bakım Tırı kapsamında şoförlere, iç hastalıkları uzmanı tarafından temel sağlık kontrolleri ücretsiz olarak sunulurken, psikolog desteğiyle ruhsal iyi oluşlarına katkı sağlanıyor. Fizyoterapistler tarafından ise uzun yolculuklarda uygulanabilecek egzersizler uygulamalı olarak anlatılıyor. Proje kapsamında ayrıca kişisel bakım hizmetleri de ücretsiz olarak sunuluyor. Mercedes-Benz Türk, son yıllarda projeye dijital içerikleri de dahil ederek etkinliklere katılamayan şoförlere sosyal medya üzerinden ulaşmayı sürdürüyor. Etkinliklerde hazırlanan eğitici içerikler sayesinde proje, saha uygulamalarının ötesine geçerek daha geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakım Tırı projesi, bugüne kadar Kristal Elma, Felis ve ACE of M.I.C.E Awards gibi sektörün önemli organizasyonlarında toplam 23 ödüle layık görüldü.

“Taşımacılık sektörünün sürekliliği şoförlerimizin emeğiyle mümkün oluyor”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt proje ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Taşımacılık sektörünün sürekliliği, sahada büyük özveriyle çalışan uzun yol şoförlerimizin emeğiyle mümkün oluyor. Günün büyük bölümünü direksiyon başında geçiren, zorlu yol ve çalışma koşullarında görev yapan şoförlerimizin karşı karşıya kaldığı zorlukları yakından biliyoruz. Sağlık Bakım Tırı projesini bu nedenle yalnızca bir sosyal fayda çalışması olarak değil, sektörümüzün en önemli paydaşlarından birine yönelik somut ve anlamlı bir destek olarak değerlendiriyoruz. Dört sezondur sahada elde ettiğimiz geri bildirimler ve gördüğümüz yoğun ilgi, bu projenin gerçek bir ihtiyaca karşılık verdiğini açıkça ortaya koyuyor. Şoförlerimizle yalnızca iş süreçlerinde değil, onların yaşam kalitesine katkı sağlayacak alanlarda da bir araya gelmeyi çok değerli buluyoruz. Beşinci sezonumuzda da Türkiye’nin farklı noktalarında şoförlerimizle buluşarak onların yanında olmaya ve bu değerli projeyi büyütmeye devam edeceğiz.”

“Sağlık Bakım Tırı’nı uzun soluklu bir sosyal fayda yolculuğu olarak görüyoruz”

Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü Miray Demirel ise “Mercedes-Benz Türk olarak faaliyetlerimizi yalnızca üretim ve satış süreçleriyle sınırlı görmüyor; sektörümüzün en önemli paydaşlarından biri olan şoförlerimizin hayatına dokunmayı ve onların ihtiyaçlarına yönelik sosyal fayda projeleri geliştirmeyi önemli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımızda, dört sezonda yaklaşık 50 etkinlik gerçekleştirmiş ve 16 bine yakın şoförümüze ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreç boyunca yalnızca sağlık kontrolleri sunmadık; şoförlerimizle birebir temas kurduk, onların hikayelerini dinledik ve ihtiyaçlarını daha yakından anlama fırsatı bulduk. Sağlık Bakım Tırı’nı yalnızca dönemsel bir proje olarak değil, uzun soluklu bir sosyal fayda yolculuğu olarak görüyoruz. Bugüne kadar toplam 23 ödüle layık görülmesi de bizim için son derece kıymetli. Ancak bizim için en büyük değer, etkinlik alanlarımızdan memnun ayrılan ve kendisini değerli hisseden şoförlerimizin geri dönüşleri. Yeni sezonda da Türkiye’nin farklı noktalarında şoförlerimizle buluşmaya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.