İstinaf sürecinin gölgesinde gelen bu açıklamada Kılıçdaroğlu, partisine yönelik sert eleştirilerde bulunarak yeniden "arınma" çağrısı yaptı.

"Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 20, 2026

"Kirlenen Siyaset Önce Vicdanı Çürütür"

Yayınladığı videoda siyasi ahlak ve dürüstlük vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin temiz tutulmasının CHP'lilerin en büyük namus borcu olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Siyaseti temiz tutmak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder."

"Bu Ulu Çınarın Gölgesinde Haramın Sığınağı Olamaz"

CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan kutsal bir emanet olduğunu hatırlatan eski Genel Başkan, partinin gerektiğinde iç muhasebe yaparak arınmayı bilmesi gerektiğini savundu. Kendisine yönelik susma beklentisi içinde olanlara da sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, geri adım atmayacağını şu sözlerle ilan etti:

"Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz."

"Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez."

"İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Evlatlarıma bırakacağım tek miras verdiğim ahlak kavgasıdır."

Arka Plan: "Mutlak Butlan" Tartışması Nedir?

CHP'yi hareketlendiren süreç, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a dayanıyor.

Sürecin Aşamaları Yaşanan Gelişmeler Kurultay ve İddialar 38. Olağan Kurultay’da "şaibe" olduğu iddiaları ortaya atıldı, Özgür Özel ve yönetiminin görevden alınması istendi. Yerel Mahkeme Kararı Kurultayın iptali yönünde açılan dava, yerel mahkeme tarafından reddedildi. İstinaf Süreci Dosya, incelenmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Süreç halen devam ediyor.

Özgür Özel: "Siyasi Baskı Aracı"

Mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devam eden istinaf sürecinin parti üzerinde bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmak istendiğini savunuyor. Buna karşın, bazı siyasetçiler ve gazeteciler istinaftan çıkabilecek olası bir "mutlak butlan" (hukuken geçersiz sayılma) kararının, CHP yönetiminde dengeleri tamamen değiştirebileceğini ve yeni bir kurultay sürecini tetikleyebileceğini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bu kritik dönemde yaptığı açıklama ise parti içi kulisleri iyice hareketlendirmiş durumda.