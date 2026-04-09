* Mercedes‑Benz, 1886’da Carl Benz’in patentini aldığı ilk motorlu araçla başlayan mirasını, 140. yılında değerli ve sürdürülebilir iş birlikleriyle taçlandırıyor.

* Türkiye’de sporun farklı dallarına yönelik desteklerine tenisi de katan Mercedes-Benz, Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ana Sponsoru oldu.

* Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, 2026’da Mercedes-Benz’in adını vereceği ve Türkiye’de bir "ilk" olacak tenis turnuvasını organize edeceklerini duyurdu.

* Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, “Mercedes-Benz ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, Türk tenisinin sürdürülebilir gelişim hedefleri doğrultusunda kurduğumuz güçlü ortaklık vizyonunun önemli bir yansımasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Markanın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine; tenis dünyasının başarılı isimleri Çağla Büyükakçay ve Kerem Yılmaz’ın yanı sıra Junior Milli Sporcular da katılarak bu tarihi ana eşlik etti.







İmza töreninde konuşma gerçekleştiren Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, tenisin disiplin ve strateji dolu doğasının Mercedes-Benz’in lüks vizyonuyla örtüştüğünü vurgulayarak: “Son yıllarda yıldızı parlayan Türk tenisçilerimizi Mercedes-Benz yıldızıyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliğiyle sadece sporu desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda 140 yıllık inovasyon yolculuğumuzu kortlarda taçlandırıyoruz. 2026’nın son çeyreğinde düzenleyeceğimiz ve Türkiye’de bir ilk olacak tenis turnuvamızla, tenisin ülkemizdeki popülaritesini en üst seviyeye taşıyacağız.” diye belirtti.







Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise, iş birliğinin vizyoner değerine dikkat çekerek “Mercedes-Benz gibi global bir gücün Türk tenisine duyduğu güven, 'Türkiye Tenis Hamlesi' vizyonumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bu uzun soluklu ortaklık, altyapıdan elit seviyeye kadar her aşamada sporcularımız için yeni fırsatlar yaratacak.” sözlerini ekledi.







Mercedes-Benz’in tenis dünyasındaki etkisi yerel sınırları aşarak büyümeye devam ediyor. 2008 yılından bu yana marka elçisi olan efsanevi tenisçi Roger Federer ile genç şampiyon Coco Gauff, markanın performans ve prestij vizyonunu kortlarda başarıyla temsil ediyor. Buna ek olarak, globalde bu yıl Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile kurulan Premier Ortaklık, kadın tenisinin küresel ölçekteki görünürlüğünü artırma hedefini güçlü bir şekilde destekliyor.







Bu güçlü küresel iş birlikleri, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’de de somut adımlarla hayata geçiriliyor. 4–10 Mayıs tarihleri arasında uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul’da düzenlenecek WTA turnuvası, Istanbul Open’ın ana sponsorları arasında yer alacak olan Mercedes-Benz Otomotiv, uluslararası tenis sahnesindeki konumunu yerel ölçekte de pekiştiriyor. Marka ayrıca, yılın son çeyreğinde Türkiye’de bir ilk olacak Mercedes-Benz Cup tenis turnuvasını hayata geçirerek sporun gelişimine katkı sunmayı ve tenis heyecanını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.