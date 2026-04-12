Konvansiyonel otobüslerin yanında 2019 yılından bu yana elektrikli otobüslerin de yol testlerinin onayını veren AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz eIntouro’yu Erzurum’da test etti. Deniz seviyesinden yaklaşık 2.400 metreye varan yüksekliklerde, kış şartları ve kar altında yapılan testleri başarıyla geçen Mercedes-Benz eIntouro yaz testlerine hazırlanıyor.

Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de yürütülen kapsamlı uzun yol testleriyle dünyadaki tüm Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüslerin yol testi onayı veren “Tek Merkez” olma unvanı ile global ağdaki gücünü daha da pekiştiriyor. Gerçek yol, gerçek iklim ve gerçek kullanım senaryolarında yapılan yol testlerinde elde edilen verilerle, seri üretim öncesinde araçların dayanım ve fonksiyon performansının en üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Gerçek Kullanım Senaryoları

Otobüs test bölümü AR-GE ekipleri tarafından planlanan test rotaları, eksi 30 dereceden artı 45 dereceye uzanan sıcaklık aralığında ve deniz seviyesinden 2.400 metre irtifaya kadar değişen yüksekliklerde gerçekleştiriliyor. Kış testleri Erzurum bölgesinde gerçekleştirilirken, yaz testleri ise Adana–Mersin ve İzmir bölgesinde yürütülüyor. Böylece araçların dünya genelinde karşılaşabileceği tüm iklim ve kullanım şartları Türkiye’de simüle edilebiliyor.

300.000 km yol testi

Geçtiğimiz yıl Daimler Buses tarafından Busworld fuarında tanıtılan eIntouro Türkiye’deki zorlu kış testlerinden başarıyla geçti. 45 bin kilometre yol testini geride bırakan araçta farklı yol tiplerinin birleştiği etap kombinasyonlarında gerçekleştirilen sürüşlerde aracın tüm sistem ve komponentleri test edildi. Mercedes-Benz Türk otobüs AR-GE test birimi 2026 yılında gerçekleştirdiği kış testlerinde 11 farklı araç ile 300 bin kilometre yol testi gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye, sahip olduğu mühendislik yetkinliği, güçlü AR-GE altyapısı ve eşsiz coğrafi çeşitliliğiyle AR-GE üssü konumunu güçlendiriyor. Gerçekleştirdiğimiz kapsamlı test süreçleri, sadece Türkiye için değil, dünya genelindeki Daimler Truck ve Daimler Buses mühendislik faaliyetleri için de büyük önem taşıyor. Gerçek yol koşullarında yürüttüğümüz kapsamlı testler sayesinde otobüslerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarına en yüksek kalite ve güvenlik standartlarında hazırlıyoruz.” dedi.