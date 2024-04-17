Hafif kamyon segmentinde; kamu uygulamaları, çöp uygulamaları ve dağıtım taşımacılığının vazgeçilmezi Mercedes-Benz Atego, standartları yukarıya çekerek yakıt verimliliği, yüksek kalite ve güvenliği yeniden tanımlıyor.

Mercedes-Benz Atego, üstün özellikleriyle yakıt verimliliği, yüksek kalite ve güvenliği yeniden tanımlıyor. Sahip olduğu Powershift teknolojisi, vites geçişlerinde hız ve verimlilik sağlayarak sürüş deneyimini iyileştiriyor. Farklı kullanımlara yönelik özel tasarım seçenekleriyle sunulan Atego’nun özellikle şehir içi kullanım için dizayn edilen Atego 1018 modeli; geniş görüş açısı, üstün manevra kabiliyeti, sürücü ve personele iniş binişlerde operasyonel kolaylık sağlayan uygun şasi ve kabin yüksekliği sayesinde dar sokak ve mahallelerde sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Atego 1018, hem çöp uygulamalarına hem de dağıtıma uygun olacak şekilde 2 farklı standart paket ile sunulurken, farklı aks mesafesi, geniş opsiyonel donanım seçenekleri, kapalı, açık kasa, frigo ve akaryakıt tankeri gibi üstyapı uygulamalarıyla da farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap ediyor.

Geçtiğimiz yıl Mercedes-Benz Atego’nun 25. yaşını gururla kutladıklarını belirten Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, sözlerine şöyle devam etti; “Mercedes-Benz Atego, çeyrek asırdır hafif kamyon segmentinde benzersiz bir deneyim sunuyor. Sahip olduğu özellikler ile şehir içi taşımacılık ve dağıtım alanının etkin ve verimli bir çözümü olan Atego, bu anlamda müşterilerinin en güvenilir iş ortaklarından biri konumunda. Atego 1018 de işlevselliği, yüksek performansı ve yaygın servis ağıyla dağıtım operasyonlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.”

Atego Şehrin Yollarında, Şehirde İşler Yolunda!

Mercedes-Benz Atego, Türkiye pazarının ihtiyacına yönelik 4 x 2 tahrik düzeninde 10, 15 ve 16 ton; 6 x 2 tahrik düzeninde ise 24 ton olmak üzere toplamda 4 farklı tonaj alternatifiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Atego 1518’in, farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış aks mesafesi ve yataklı & yataksız kabin seçenekleriyle, 5 farklı standart paketi mevcut. Fabrika çıkışlı olarak 6x2 düzeninde üretilen Atego 2424 ise yataklı & yataksız olmak üzere iki standart pakette sunulurken, daha fazla yük ya da hacim ihtiyacı olan ağırlıklı perakende sektörünün ilk tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye’de standart olarak sunduğu araçların dışında, Daimler Truck’ın geniş ürün gamından müşteriye özel çözümler de sunan Mercedes-Benz Türk, Atego model ailesi ile karayolu dağıtım taşımacılığında tüm işlerin üstesinden geliyor. Atego ailesinin bir diğer oyuncusu; çöp paketli 16 tonluk Atego 1621 de, alüminyum jantlarla hafifletilmiş şasi tasarımı, yüksek yüklere uygun güçlendirilmiş stabilizatörleri, Powershift teknolojisi, 2+1 koltuk düzeni ve yüksek manevra yeteneğiyle sınıfında parlıyor.