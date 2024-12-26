. DRIVE PILOT’un 2025’in başında Almanya'da satışa sunulması hedefleniyor. Bu güncellemeyle DRIVE PILOT, standart üretilen bir araçta şartlara bağlı sunulan otomatik sürüş sistemleri (SAE Seviye 3[1]) arasında en hızlısı haline geliyor. Bu sistem, iki lüks sedan otomobil serisi olan S-Serisi ve EQS’te opsiyonel olarak sunuluyor. DRIVE PILOT'u olan araçlar, internet üzerinden (kablosuz güncelleme) veya araç servislerinden, güncellemeyi ücretsiz olarak alabiliyor. Yazılım güncellemesi için araçta herhangi bir değişiklik yapılmasına da gerek bulunmuyor.

Son güncellemeyle DRIVE PILOT, 13 bin kilometreden fazla uzunluğa sahip Alman otoban ağının tamamında belirli koşullar altında 95 km/s’e kadar akan trafikte kullanılabilecek. Bu da araç sahiplerinin otomatik sürüş modunda daha sık ve daha uzun süre araç kullanmadan seyahat etmesine olanak tanıyarak zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayacak. DRIVE PILOT etkinleştirildiğinde sürücünün TV izlemek, gazete okumak (fiziksel olarak veya MBUX sistemi üzerinden), çalışmak veya sadece dinlenmek gibi seçenekleri değerlendirmesine yasal olarak izin veriliyor.

Güvenlik için yedekli sistem mimarisi

DRIVE PILOT'un bu güncellenmiş versiyonu için güvenlik en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Elektrik, direksiyon ve frenleme gibi önemli fonksiyonlar iki kez entegre edildiği için sistem yedekli bir tasarıma sahip. Gerekirse sistem, sürüşü her zaman sürücüye aktarabiliyor. Sürücünün giderek artan şekilde uyarılması ve devralma süresi dolmasına rağmen kontrolü geri alamaması durumunda (örneğin ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle), sistem uyarı ışıklarını devreye sokarak aracı kontrollü şekilde durana kadar yavaşlatıyor. Sistemde, kameralar, radarlar, ultrasonik sensörler ve LiDAR (lazer-radar) gibi 35'ten fazla sensör kullanılıyor. Bunlar farklı fiziksel prensiplere göre çalışıyor ve çevrenin hassas ve gerçek zamanlı tespiti için yedekler oluşturuyor. SAE Seviye 3 ve üstünde LiDAR kullanımı, Mercedes Benz’in sunduğu güvenli otonom sürüş için de çok önemli bir yere sahip. Özel konumlandırma sistemi, çok ayrıntılı dijital bir haritanın yardımıyla, DRIVE PILOT'un aracın hangi şeritte ilerlediğini birkaç santimetrelik payla bilmesini sağlıyor.

Otonom sürüşün geleceği

Mercedes Benz'deki gelişim, müşterilere daha yüksek hız, sürücünün müdahalesi olmadan daha uzun süre sürüş, daha fazla konfor ve güvenlik hedefiyle devam ediyor. Karayolu trafiği, yollarda daha fazla otonom sürüş sistemine sahip araç bulundukça daha da güvenli hale gelecek. Mercedes-Benz, şu anda Almanya'da şartlara bağlı otonom sürüş için yasal olarak izin verilen azami hız olan 130 km/s’e 2030’un sonuna kadar ulaşmak istiyor.

Gelişme, otomatik sürüş teknolojisiyle doğrudan bağlantılı olmayan hususları da dikkate alıyor. Mercedes Benz, DRIVE PILOT'un aktif olup olmadığının dışarıdan fark edilmesini sağlayan özel turkuaz ışıklar geliştiren dünyanın ilk otomobil üreticisi. Bu sayede trafikteki diğer sürücüler Seviye 3 bir aracı fark edebiliyor ve örneğin kitap okuyan bir sürücü gördüklerinde kendilerini rahat hissedebiliyor. Bu sayede otonom sürüş sistemine sahip araçlar kamuoyu tarafından da kabul edilirken trafik polisi ve güvenlik güçlerinin de sistemin durumunu değerlendirmelerine imkân veriliyor. Bu tür ‘Otonom Sürüş İşaret Işıklarının’ kullanımına Almanya'da henüz izin verilmemiş olsa da ABD'deki ilk test turundan alınan geri bildirimler olumlu. Kaliforniya ve Nevada yetkilileri 2023 sonunda ‘Otomatik Sürüş İşaret Işıklarını’ test amaçlı veya daha sonra üretilecek araçlarda kullanılmak üzere onayladı.

[1] SAE Seviye 3: Otomatik sürüş fonksiyonu belirli sürüş görevlerini devralabilir. Ancak yine de bir sürücüye ihtiyaç vardır. Sürücü, araç tarafından müdahale edilmesi istendiğinde her zaman aracın kontrolünü ele almaya hazır olmalıdır.