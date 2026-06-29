Hasadın ilk adresi, Kale ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi oldu. Bahçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan mesaiyle toplanan kayısılar, kalite kontrol süreçlerinin ardından modern tesislerde paketlenerek soğuk zincirle ihracata hazırlanıyor.

Yaş kayısı tedarikçisi ve ekspertiz görevlisi Ali Deniz Vural, sezonun iki gün önce başladığını belirterek, ürün alımlarının yaklaşık beş ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Vural, seçme kalitedeki kayısıların kilogramının 70-80 lira, ikinci kalite ürünlerin ise 50-60 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti. Toplanan ürünlerin kalite kontrollerinin ardından Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelere sevk edildiğini kaydetti.

Üretici İbrahim Özhan ise geçen yıl yaşanan üretim kayıplarının ardından bu sezonun umut verici başladığını dile getirdi. Hasadın yaklaşık üç gündür sürdüğünü belirten Özhan, kayısı üretiminin yalnızca çiftçiye değil, bölgede çalışan binlerce mevsimlik tarım işçisine de önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi. Özhan, bereketli bir sezon geçirmeyi temenni etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin zorlu bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, bu sezon yeniden güçlü bir üretim sürecine girildiğini ifade etti. Hasadın başladığı bölgelerde ürünlerin önemli bölümünün yaş kayısı olarak ihraç edildiğini belirten Özcan, Malatya'nın yaş ve kuru kayısı üretimindeki dünya liderliğini bu yıl da sürdüreceğini söyledi.

Yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen hasat döneminde ihracatın aralıksız devam edeceğini aktaran Özcan, bazı bölgelerde sağanak ve dolu nedeniyle kısmi zararlar yaşansa da rekolte ve kalite açısından beklentilerin olumlu olduğunu belirtti. Kayısıdan elde edilecek gelirin, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.