1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor.

Yeni mevzuat ile birlikte indirimli satış reklamlarında standartlar yeniden belirlendi:

Son 10 Günün En Düşük Fiyatı Esas Alınacak: İndirimli satış reklamlarında, bir ürünün indirimden önceki fiyatı hesaplanırken, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat baz alınacak. Bu adımla, önce fiyat yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösterilen yapay kampanya algılarının engellenmesi hedefleniyor.

Şartlı Satışlar Da Kapsama Alındı: İndirim veya benzeri bir avantajın belirli bir koşula bağlandığı "şartlı satış reklamları" da artık indirimli satış hükümlerine tabi tutulacak.