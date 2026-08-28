Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Ağustos 2026 tarihli toplantısında ulaşım, şehir içi trafik, toplu taşıma, kültür merkezleri, kırsal hizmetler ve imar konularının da aralarında bulunduğu çok sayıda gündem maddesi karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. olağan toplantısının 1. birleşiminde alınan kararların tamamı oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda özellikle toplu ulaşım hatları ile personel ve öğrenci taşımacılığında kullanılacak ticari plakalarla ilgili kararlar dikkat çekti.

Toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler

Mecliste Pasinler ilçesinden Erzurum il merkezine toplu taşıma hizmeti veren 12 hattın 5 yıl süreyle yeniden kiralama ihalesine çıkarılması kabul edildi. Söz konusu hatların mevcut sözleşmelerinin 8 Aralık 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle kararın, ulaşım hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Horasan ilçesinden Erzurum il merkezine ulaşım sağlayan 22 toplu taşıma hattının da mevcut sözleşmelerinin sona ermesinin ardından 5 yıl süreyle yeniden ihaleye çıkarılması kararlaştırıldı.

Karaçoban ilçesinde ise ilçe merkezine bağlı çok sayıda mahalle ve mezradan ilçe merkezine ulaşım sağlamak üzere 1 toplu taşıma hattının 5 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılması kabul edildi.

86 ticari plaka 10 yıllığına kiralanacak

Mecliste personel ve öğrenci taşımacılığında kullanılmak üzere toplam 86 adet 'S' rumuzlu tahditli ticari plakanın 10 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılması da kabul edildi. Plaka listesinde 25 S 0559'dan başlayarak 25 S 0650'ye kadar çeşitli ticari plakalar yer aldı.

Karara göre plakaların kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.

E-skuterler için yeni çalışma

Kentte son bir yılda kullanılan elektrikli skuterlerin trafik güvenliği, kazalar, kaldırım işgalleri, görsel ve çevresel kirlilik ile kayıt dışılık açısından oluşturduğu sorunlar da meclis gündemine taşındı.

Mecliste konuyla ilgili ilgili birimlerce sunum yapılması, ardından Ulaşım Komisyonu tarafından rapor hazırlanarak meclise sunulması ve onaylanan raporun UKOME'ye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Vatandaş hakları rehberi hazırlanması gündemde

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, sosyal yardım, su ve kanalizasyon, zabıta, kültür ve spor gibi hizmetlerine ilişkin başvuru, itiraz ve şikâyet yollarının vatandaşlar tarafından daha kolay öğrenilebilmesi amacıyla 'Erzurum Büyükşehir Belediyesi Vatandaş Hakları ve Başvuru Rehberi' hazırlanmasına yönelik araştırma yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik uygulamaların da incelenerek mevcut durumun tespit edilmesi ve hazırlanan çalışmanın rapor halinde meclise sunulması kabul edildi.

Gençler için yapay zekâ atölyeleri

Mecliste 'Dijital Gençlik ve Yapay Zekâ Atölyeleri Projesi' de gündeme geldi. Projeyle ilgili araştırma yapılması ve konunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Kültür merkezlerinin yeni tarifesi belli oldu

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Dadaş İbrahim Erkal Kültür Merkezi salonlarının 2026-2027 yılı kiralama ücretleri de yeniden belirlendi.

Buna göre 830 kişilik Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi salonunun 08.00-12.00 saatleri arasındaki normal kullanım ücreti 4 bin TL, 13.00-17.00 saatleri arasındaki kullanım ücreti 7 bin TL, 18.00-23.00 saatleri arasındaki kullanım ücreti ise 11 bin TL olarak belirlendi. Biletli satış yapılan etkinliklerde ise tam gün kullanım bedeli 85 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ticari amacı bulunmayan sivil toplum kuruluşları, vakıf ve derneklerin programları ile yerel tiyatro grupları, yerel müzik grupları ve yerel sanatçıların program, konser ve gösterileri için salonların ücretsiz tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Yeni tarifenin 1 Eylül 2026 itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

Kırsal hizmetler için yeni araçlar alınacak

Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 3 asfalt yol süpürme aracı, 2 tuz serpme makinesi ve 2 asfalt tamir ve bakım aracının (yama robotu) Devlet Malzeme Ofisinden alınması da meclis tarafından kabul edildi.

Şehir içi ulaşım filosunda yeni karar

Meclis ayrıca belediye mülkiyetindeki otobüslerin işletme hakkına ilişkin düzenleme yaptı. Daha önce 30 otobüsün işletme hakkının 5 yıl süreyle belediyenin yüzde 100 iştirakçisi olan Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine karar verildiği belirtilirken, belediyenin diğer otobüslerinin işletme hakkının da aynı şirkete 5 yıl süreyle devredilmesi kabul edildi.

Kararda şoförlerin ücretleri ve özlük haklarının şirket tarafından, yakıt, bakım-onarım, amortisman ve zorunlu mali sorumluluk sigortası giderlerinin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

İmar dosyaları da gündemde

Meclis toplantısında kentin farklı ilçelerindeki çok sayıda imar dosyası da görüşüldü. Yakutiye ilçesindeki Dağ Mahallesi riskli alanına ilişkin imar planlarının yeniden değerlendirilmesi kabul edilirken, Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde Hasanibasri Mahallesi sınırlarında planlanan regülatör alanına ilişkin imar planı da yeniden değerlendirildi.

Yakutiye ilçesi Mumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin imar planlarının yeniden değerlendirilmesi de mecliste oybirliğiyle kabul edilen kararlar arasında yer aldı.

Hilalkent girişi Toptancılar Sitesi önünde meydana gelen trafik kazalarının ulaşım güvenliği açısından oluşturduğu riskler de meclis gündemine geldi. Bölgede kavşak düzenlemesi ve bölünmüş yol yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin kabul edilmesi kararlaştırıldı.