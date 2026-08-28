Samsun'da düzenlenen ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri ANALİG Beyzbol5 Takımı, 17 takım arasında gösterdiği başarılı performansla Türkiye dördüncüsü oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden 17 takımın katıldığı şampiyonada Kayseri'yi temsil eden ANALİG Beyzbol5 Takımı, başarılı mücadelesiyle Türkiye dördüncülüğünü elde etti. Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Tokat, Batman, Giresun ve diğer temsilcilerin mücadele ettiği şampiyonada Kayseri ekibi, 17 takım arasında Türkiye'nin en başarılı dört ekibinden biri olmayı başardı. Genç sporcuların elde ettiği bu önemli derece, Kayseri'nin gençler kategorisindeki spor başarılarına bir yenisini daha ekledi.