Hazırlık çalışmalarını sürdürmek üzere Kayseri'ye gelen Kahramanmaraş Cimnastik Takımı, bir hafta sürecek kamp kapsamında antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor.

Kahramanmaraş Cimnastik Takımı, hazırlık çalışmalarını sürdürmek amacıyla Kayseri'de kampa girdi. Antrenör Alparslan Faruk Arslan nezaretindeki sporcular, Kayseri Milli Takım Antrenörü Mehmet Bilgin ile birlikte gerçekleştirdikleri antrenmanlarda çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bir hafta boyunca Kayseri'de kamp yapacak olan cimnastikçiler, kamp programları kapsamında antrenmanlarına devam ederken Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcular ve antrenörler, Kayseri'deki kamp sürecinde sağlanan destek ve katkılar dolayısıyla İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya teşekkür etti.

Kabakcı ise Kahramanmaraş Cimnastik Takımı'nı Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporculara ve antrenörlerine çalışmalarında başarılar diledi.