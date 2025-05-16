Bakan Şimşek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık görevinde bulunmadığı 2018-2023 yılları arasında çekilmiş birkaç fotoğraf ve Londra’da edindiği bir konut üzerinden kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını söyledi. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine olan bağlılığını vurgulayan Şimşek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına detaylı açıklamalarda bulundu.

“İhale Kralı” İddialarına Net Yanıt

Mehmet Şimşek, sosyal medyada adının anıldığı kişiyle hiçbir ticari ilişkisi olmadığının altını çizerek, “Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. O kişiyle birlikte çekildiğim görseller, bakan olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir” dedi.

“Şirketin Tek Amacı Konut Alımıydı”

İngiltere’de kurulan şirketle ilgili de açıklık getiren Şimşek, şirketin yalnızca konut edinimi amacıyla kurulduğunu ve başka hiçbir ticari faaliyet yürütmediğini belirtti. Bakan, bu şirketin Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak olarak kurulduğunu ve bu bilginin 3 Haziran 2023 tarihli mal varlığı beyanında yer aldığını ifade etti.

“İtibar Suikastı Girişimi”

Ortaya atılan iddiaları “itibar suikastı” olarak değerlendiren Şimşek, kamuoyunun bu tür gerçek dışı söylemlerle yanıltılmaya çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Bu mesnetsiz iddialar şahsımı ve başarıyla yürütmekte olduğumuz ekonomik programı hedef almaktadır. Bu çabalar başarısız olmaya mahkumdur.”

Bakan Şimşek, tüm bu süreçte yasal haklarını saklı tuttuğunu vurgulayarak, şahsına yönelik oluşturulmaya çalışılan algıya karşı hukuki yollara başvuracağını da sözlerine ekledi.