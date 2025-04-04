İhracat Artarken, İthalat Kontrollü Seyrediyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayında ihracatın yıllık bazda %3,2 arttığını, enerji hariç ithalatın ise yalnızca %0,8 artış gösterdiğini belirtti. Mart ayında bir gün eksik olmasına rağmen ihracatta yaşanan artışın önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Şimşek, küresel ticaretteki dalgalanmaların ve tarife artışlarının piyasalar üzerindeki etkilerini de değerlendirdi.

Küresel Risklere Karşı Stratejik Avantaj

Zayıf küresel büyümenin ihracat üzerindeki risklerine işaret eden Şimşek, Türkiye’nin görece düşük tarife oranlarının bazı sektörler için rekabet avantajı yaratabileceğini ifade etti. Ayrıca emtia fiyatlarındaki düşüş ve yurtiçinde sıkılaşan finansal koşulların ithalatı sınırlayıcı etkisine dikkat çeken Şimşek, bu durumun cari açığın sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Üretim ve İhracata Destek Sürecek

Bakan Şimşek, hükümetin sürdürülebilir cari açık hedefi doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, ekonomik dengelenme sürecinde dış ticaretin önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Türkiye’nin dış ticaret performansındaki iyileşme, küresel belirsizliklere rağmen ekonomik göstergeler açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor.