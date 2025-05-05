Bakan Şimşek, açıklamalarında Türkiye ekonomisindeki cari dengeye dair de çarpıcı bilgiler paylaştı. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığın kalmadığını belirten Şimşek, “Yaklaşık 2 milyar dolarlık cari fazla verdik. Mayıs 2023’te bu rakam 26 milyar dolar seviyesindeydi. Bu, uyguladığımız ekonomik programın etkisini göstermeye başladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara çağrı: "Türkiye fırsatlar ülkesi"

Önümüzdeki dönemde Londra ve Doha’da yatırımcılarla temaslarda bulunacaklarını açıklayan Şimşek, Türkiye’nin özellikle Asya'da üretim yapan ve ihracatını ağırlıklı olarak ABD’ye gerçekleştiren firmalar için cazip bir yatırım destinasyonu haline geldiğini vurguladı. ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergilerinin oldukça düşük seviyelerde olduğunu da sözlerine ekledi.

KKM sona eriyor, bütçe deprem için seferber edildi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının yıl ortasında tamamen sona ereceğini belirten Şimşek, bu adımın finansal piyasalarda normalleşme sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrasında yaraların sarılması için bütçenin seferber edildiğini belirten Bakan, yıl sonuna kadar 561 bin konutun teslim edilmesinin planlandığını aktardı.

Piyasalar siyasi gelişmelere karşı dirençli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını söyleyen Şimşek, “Yalnızca üç gün sürdü, ardından pazartesi günü piyasalar normale döndü” diyerek, piyasa aktörlerinin kısa vadeli siyasi gelişmelere karşı daha dirençli olduğunu ifade etti.

“Odak noktamız enflasyonla mücadele”

Enflasyonun toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken Şimşek, “Vatandaşımızın alım gücünü korumak adına enflasyonla mücadeleyi merkezimize aldık. Hükümet olarak tek gündemimiz hayat pahalılığına karşı etkin ve kararlı bir mücadele yürütmek” diye konuştu.