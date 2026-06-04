Soruşturmada gizlilik kararı bulunması sebebiyle mahkemenin iade gerekçesi henüz netlik kazanmadı.

Soruşturmanın Geçmişi: Jandarmaya Gelen İhbar

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na yapılan bir ihbarla başladı. İhberda, Mehmet Akif Ersoy’un düzenlediği özel etkinliklerde uyuşturucu madde temin edildiği ve kadınlara uyuşturucu kullandırıldığı iddia edildi.

Bu kapsamda Aralık 2025'te düzenlenen operasyonla Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 20 Mayıs'ta tamamlanan iddianamede Ersoy, "suç örgütü lideri" olmakla suçlanıyor.

Ağır Suçlamalar Yöneltiliyor

Savcılığın mahkemeye sunduğu ancak iade edilen iddianamede, Mehmet Akif Ersoy ve diğer 7 şüpheli hakkında oldukça ağır cezalar talep ediliyor. Ersoy'a yöneltilen suçlamalar şunlar:

Suç örgütü kurma ve yönetme,

Nitelikli cinsel saldırı (11 kez),

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama,

Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma.

İddianamede, şüphelilerin düzenlenen partilerde mağdurlara kokain başta olmak üzere uyuşturucu maddeler vererek "iradelerini zayıflattıkları", bu ortamlarda oynanan çeşitli oyunlarla mağdurların cinsel ilişkiye yönlendirildiği ve rızalarının sakatlandığı öne sürüldü.

Gizli Tanık Beyanları ve Dikkat Çeken İsimler

96 sayfalık dosyada "Kanarya", "Atak", "Menekşe", "Tanca" ve "Pembe" kod adlı gizli tanıkların ifadeleri dikkat çekiyor. Gizli tanıklar; Emirgan, Ulus ve Trump Towers’taki evler ile bazı tanınmış mekanlarda grup seks partileri düzenlendiğini ve uyuşturucu kullanıldığını iddia etti.

Örgüt şemasında yer almamakla birlikte, tanık beyanlarında isimleri geçen Furkan Torlak ve Serkan Toper gibi figürler de dosyada yer aldı. İfadelerde, Torlak’ın bu ortamlarda kendisini "MİT mensubu ve devletin adamı" olarak tanıttığı ileri sürüldü.

Dosyası Ayrılan (Tefrik Edilen) İsimler

Soruşturma kapsamında bazı tanınmış isimlerin dosyaları ise ana davadan ayrıldı. Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon incelemelerinde elde edilen uyuşturucu teminine yönelik veriler doğrultusunda; Steven Saadettin Saran, Yusuf Timur Savcı ve Hasan Dereci yönünden tefrik kararı verilerek ayrı soruşturma dosyaları açıldı.

Ayrıca; Abdurrahman Veyis Ateş, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç gibi isimler hakkında da uyuşturucu ticareti, yer sağlama ve kullanımı kolaylaştırma suçlarından ayrı soruşturmaların yürütüldüğü bilgisi iddianamede yer aldı.

Adli Tıp Raporları Pozitif Çıktı İddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporlarında; Mehmet Akif Ersoy, Saadettin Saran, Umut Evirgen, Ela Rümeysa Cebeci ve Timur Savcı’nın da aralarında bulunduğu birçok isimden alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde bulgularına rastlandığı kaydedildi.

Mahkemenin iddianameyi savcılığa iade etmesinin ardından, eksikliklerin giderilmesi veya usul eksikliklerinin tamamlanması amacıyla dosya yeniden soruşturma savcılığına teslim edildi. Soruşturmanın seyrini önümüzdeki günlerde mahkemenin resmi gerekçesi belirleyecek.