Toplam kart sayısı 450 milyonu aştı

Kart kullanımındaki artış dikkat çekici. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de:

Kredi kartı sayısı : 134,3 milyon (yüzde 9 artış)

Banka kartı sayısı : 213,4 milyon (yüzde 11 artış) Jeopolitik Gerilim Petrol Fiyatlarını Yükseltti: Brent Bir Haftada %11 Arttı İçeriği Görüntüle

Ön ödemeli kart sayısı: 102,6 milyon (yüzde 8 artış)

Toplamda kart sayısı 450,3 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir büyüme kaydetti.

Harcamaların büyük kısmı kredi kartıyla

Mayıs ayında yapılan toplam kartlı harcamaların dağılımı ise şu şekilde:

Kredi kartlarıyla : 1 trilyon 698 milyar TL

Banka kartlarıyla : 275,7 milyar TL

Ön ödemeli kartlarla: 19,4 milyar TL

Kredi kartıyla yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarken, banka kartıyla yapılan harcamalarda yüzde 56'lık, ön ödemeli kartlarla ise yüzde 17'lik düşüş kaydedildi.

İnternetten yapılan harcamalar 617 milyar TL’yi buldu

E-ticarette de önemli bir artış gözlendi. İnternetten kartlarla yapılan ödemeler yüzde 65 artarak 617 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar toplam kartlı ödemelerin yüzde 31’ini oluştururken, internetten ödeme adedi 249,1 milyona yükselerek toplam ödeme işlemlerinin yüzde 14’ünü oluşturdu.

Temassız ödemeler yükselişte

Temassız ödemeler de artmaya devam ediyor. Mayıs ayında temassız kartlarla yapılan işlem adedi yüzde 17 artarak 1 milyar 201,3 milyona çıktı. Temassız ödemelerin toplam tutarı ise yüzde 69 artarak 639,5 milyar TL’ye ulaştı. Mağaza içi ödemelerde her 5 kartlı işlemden 4’ünün temassız gerçekleştiği belirtildi.

Kartlı ödemelerde dijitalleşme derinleşiyor

Mayıs ayı verileri, Türkiye'de kart kullanım alışkanlıklarının dijitalleşme yönünde hızla değiştiğini gösteriyor. Temassız ödeme, online alışveriş ve kredi kartı kullanım oranlarındaki artış, tüketicilerin harcama tercihlerinde büyük bir dönüşüm yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde ivme kazanan dijital ödeme alışkanlıkları, geleneksel ödeme yöntemlerinin yerini hızla alıyor.