Soruşturma çerçevesinde firmanın, FETÖ bağlantılı birçok kişiye finansal destek sağladığı ve yasa dışı ortaklık ilişkileriyle örgüte insan kaynağı temin ettiği iddia ediliyor. Geniş çaplı operasyonla 60 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma dosyasında, firmanın hem kendi hesaplarından hem de şirket hesapları üzerinden örgütle irtibatlı kişilere "bağış", "kar payı", "hisse bedeli" ve "elden alınan borç" gibi gerekçelerle düzenli para transferleri yaptığı öne sürüldü. Bu kişilerin çoğunun daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 74 şubeye ilişkin mali kayıtlar detaylı şekilde incelendi. Raporda, 29 şubenin resmi ortaklık ve SGK kayıtlarının bulunmadığı; ancak bu şubelerde daha önce FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık verilerek istihdam sağlandığı saptandı. Bu durumun, örgüt mensuplarının hem finansal hem de sosyal olarak desteklenmesi amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedef alınan 63 şüpheliden 60'ı gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.