Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu olan Mattia Ahmet'in Bahçelievler'deki mezarını ziyaret eden vatandaşlar, yanlarında getirdikleri Türk bayraklı balonları bırakarak genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi'yi andı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, bir genç kız da Mattia'nın mezarına bir mektup bırakarak hislerini dile getirdi. Ziyaretçiler, Mattia'nın hatırasını yaşatmak için dualar edip, mezarına çiçekler bıraktı. Gözyaşları içinde geçen anlarda, Mattia Ahmet Minguzzi'nin yaşama sevinci ve iyiliğiyle hatırlandığı vurgulandı.

Toplumda derin üzüntüye yol açan olayın ardından, Mattia'nın anısına gösterilen bu vefa örneği, hem İtalyan hem de Türk kamuoyunda yankı uyandırdı.