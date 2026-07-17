Yenilenebilir enerji alanında kalite odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla geliştirdiği projelerle Türkiye ve Avrupa’da sürdürülebilir ve yeşil enerji üretimine katkıda bulunan Masfen Enerji’nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Halka arzda 55 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 30 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı olmak üzere toplam 85 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Satış, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 500 milyon TL’den 555 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda birim pay fiyatı 45,68 TL olarak belirlenirken, Şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Halka açıklık oranının yüzde 15,32 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 3 milyar 883 milyon TL olması hedefleniyor.

2014 yılında kurulan Masfen Enerji; Güneş Enerji Sistemleri (GES), Rüzgar Enerji Sistemleri (RES) ve Müstakil Depolama Tesisleri (BESS) ile ilgili taahhüt, mühendislik, müteahhitlik, bakım onarım faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki GES yatırımları aracılığıyla elektrik üretimi ve satışı gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler kapsamında Şirket; GES, RES ve BESS inşaatı, kurulumu, bakımı ve onarımı hizmetleri ve bunların yanı sıra, projelerin geliştirilmesi ve işletmeye alınması sürecinde uçtan uca danışmanlık hizmetleri sağlıyor.