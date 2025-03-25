Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.738 işletmenin katılımıyla gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar, sektördeki genel durumu yansıtacak şekilde toplulaştırıldı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %74,4 seviyesine geriledi.

Bu artış, imalat sanayiinde genel bir üretim iyileşmesi ve kapasite kullanımının arttığını gösteriyor. Mevsimsel düzeltmelerle birlikte, bu oranların sektördeki genel ekonomik aktivitelerin daha stabil bir şekilde devam ettiğini işaret ettiği söylenebilir.