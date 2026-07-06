Olay ne?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 turu maçında ABD'nin golcüsü Folarin Balogun, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Normal şartlarda FIFA Disiplin Talimatı gereği kırmızı kart gören futbolcular, takımlarının bir sonraki resmi maçında otomatik olarak cezalı oluyor.

Ancak FIFA Disiplin Kurulu, Balogun hakkında sıra dışı bir karar aldı. Kurul, maçtan men cezasını 1 yıl süreyle erteledi. Böylece Balogun, ABD'nin son 16 turunda Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmada forma giyebilecek.

FIFA'nın kararında, Balogun'un bir yıl içinde benzer bir disiplin ihlali yapması halinde ertelenen cezanın da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu karar futbol kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump , FIFA'nın "adaletsizliği düzelttiğini" söyleyerek kararı destekledi ve FIFA'ya teşekkür etti.

, FIFA'nın "adaletsizliği düzelttiğini" söyleyerek kararı destekledi ve FIFA'ya teşekkür etti. Belçika Futbol Federasyonu ise FIFA'nın kendi disiplin talimatlarına aykırı davrandığını savundu. Federasyon, talimatın 66.4 maddesine göre kırmızı kart gören bir futbolcunun bir sonraki maçta otomatik olarak cezalı olması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

ise FIFA'nın kendi disiplin talimatlarına aykırı davrandığını savundu. Federasyon, talimatın 66.4 maddesine göre kırmızı kart gören bir futbolcunun bir sonraki maçta otomatik olarak cezalı olması gerektiğini belirterek karara itiraz etti. Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da yaşananları "1 Nisan şakası gibi" sözleriyle eleştirdi ve Dünya Kupası tarihinde benzerine rastlamadığını ifade etti.

FIFA'nın Balogun kararı Dünya Kupası'nı karıştırdı! Trump destek verdi, Belçika ayağa kalktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li golcü Folarin Balogun hakkında verilen disiplin kararı futbol dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bosna Hersek karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir sonraki maçta cezalı olması beklenen Balogun'un cezası, FIFA Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl süreyle ertelendi. Böylece ABD'nin yıldız oyuncusu son 16 turunda Belçika'ya karşı sahaya çıkabilecek.

FIFA, kararın disiplin talimatının ilgili maddesi kapsamında verildiğini ve ertelemenin şartlı olduğunu açıkladı. Buna göre Balogun'un bir yıl içerisinde benzer ağırlıkta yeni bir disiplin ihlali yapması halinde ertelenen ceza da uygulanacak.

Karar, ABD cephesinde memnuniyetle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada FIFA'nın doğru kararı verdiğini savunarak, "Büyük bir adaletsizlik giderildi." ifadeleriyle federasyona teşekkür etti.

Ancak aynı karar, ABD'nin son 16 turundaki rakibi Belçika'nın sert tepkisine neden oldu. Belçika Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Talimatı'nın kırmızı kart gören futbolcuların bir sonraki maçta otomatik olarak cezalı sayılmasını öngördüğünü hatırlatarak kararın mevcut uygulamayla çeliştiğini savundu.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da yaşanan gelişmeyi "1 Nisan şakası gibi" sözleriyle değerlendirdi. Garcia, Dünya Kupası tarihinde benzer bir disiplin kararına ilk kez tanık olduğunu belirterek FIFA'nın kararını eleştirdi.

Balogun'un forma giyebilecek olması, ABD-Belçika eşleşmesini yalnızca saha içindeki rekabet açısından değil, FIFA'nın disiplin uygulamaları nedeniyle de turnuvanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri haline getirdi.