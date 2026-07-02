Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemide ağırlıklı olarak Alman turistlerin bulunduğu öğrenildi. Günübirlik olarak ilçeye gelen turistlerin Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi ve turistik noktaları gezmesi, çarşıda alışveriş yapması ve sahil kesimindeki kafe ile restoranlarda vakit geçirmesi bekleniyor.

Yaz sezonuyla birlikte kruvaziyer seferlerinin artması, Bodrum esnafına da hareketlilik getiriyor. Binlerce yabancı ziyaretçinin günübirlik harcamalarının ilçe ekonomisine katkı sağlaması beklenirken, kruvaziyer turizminin sezon boyunca bölge turizmini destekleyen önemli kalemlerden biri olmayı sürdüreceği değerlendiriliyor.

253 metre uzunluğundaki dev kruvaziyerin, Bodrum'daki ziyaretini tamamlamasının ardından saat 18.00'de Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edeceği bildirildi.