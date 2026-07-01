Adisyon değil servet: Alaçatı'da 870 bin TL'lik hesap tartışma yarattı

İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme Alaçatı'nda bir eğlence mekanında kesilen 870 bin 150 TL'lik adisyon, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan hesap, lüks tüketim ile fahiş fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşılan adisyona göre toplam tutarın 851 bin 800 TL'lik bölümü alkollü içeceklerden oluşurken, yiyecekler için yaklaşık 18 bin TL ödeme yapıldı. Hesabın detaylarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim fiyatları aşırı bulurken, diğer kesim ise tüketilen ürünlerin niteliği nedeniyle tutarın normal karşılanabileceğini savundu.

Tartışmaların büyümesi üzerine açıklama yapan işletme sahibi Fırat Enuştekin, söz konusu hesabın yüksek fiyat politikasından değil, müşterilerin tercihlerinden kaynaklandığını söyledi.

Enuştekin, masada 49 şişe şampanya ile 2 şişe 18 yıllık premium viski tüketildiğini belirterek, "Burada yüksek fiyatlardan ziyade müşterinin tamamen kendi isteğiyle yaptığı lüks ve gösterişli tüketim söz konusu. Yiyeceklerin toplam bedeli yaklaşık 18 bin TL seviyesinde kaldı." ifadelerini kullandı.

Alaçatı'nın uluslararası düzeyde tanınan bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Enuştekin, bölgede hizmet veren işletmelerin farklı müşteri profillerine hitap ettiğini belirterek, bu ölçekte harcamaların zaman zaman yaşanabildiğini dile getirdi.

Öte yandan sosyal medyada gündem olan adisyon, özellikle ekonomik şartların ağırlaştığı bir dönemde lüks tüketim ile gelir adaletsizliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Birçok kullanıcı, tek gecelik harcamanın büyüklüğüne dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise böylesi tüketimlerin tamamen kişisel tercih olduğunu savundu.