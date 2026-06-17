ABD ile İran arasında sağlanan barışın sadece siyasi değil, ekonomik ve insani sonuçları olduğuna vurgu yapan Baraner, savaşların en büyük bedelini sıradan insanların ödediğini belirterek, “Barış en büyük ekonomi programıdır” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Hüseyin Baraner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünya gündemindeki barış gelişmelerini turizm ve ekonomi perspektifinden değerlendirdi. ABD ile İran arasında sağlanan barışın milyonlarca insan için umut anlamına geldiğini ifade eden Baraner, savaşların yalnızca cephede değil, ekonomide ve günlük yaşamda da ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Baraner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

BARIŞIN GÜCÜ VE TURİZM Dünya bugün biraz daha derin bir nefes aldı. Ben de… yaş günümde hayatın bana öğrettiği en büyük gerçeği bir kez daha düşündüm: İnsan, sonunda sahip olduklarını değil, dokunduğu hayatları hatırlar. Bugün Amerika ile İran arasında gelen barış haberi, sadece iki ülke arasındaki bir anlaşma değildir. Bu haber, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan için yeniden umut demektir. Savaşın Faturası Sadece Cephede Ödenmez Son yüz gün boyunca yaşanan gerilim ve çatışmalar, insanlığa pahalı bir ders verdi. Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti İçeriği Görüntüle 2026 yılı dünya turizmi için büyük beklentilerle başlamıştı. Fakat sadece yüz gün içinde sektörün yaklaşık 250 milyar Euro’luk gelir kaybı yaşadığı tahmin edilmektedir. Gökyüzü bile savaşın kurbanı oldu. Uçuş rotaları uzadı. Yakıt maliyetleri arttı. Sigorta giderleri yükseldi. Rezervasyonlar ertelendi. Birçok destinasyonda oteller boş kaldı. Ve bunun bedelini generaller değil, sıradan insanlar ödedi. Bali’de bir turist rehberi o ay çocuğunun okul masrafını karşılayamadı. Bangkok’ta küçük bir seyahat acentası kapısına kilit vurdu. Alanya’da bir esnaf dükkânının önünde müşteri bekledi. Dubai’de binlerce göçmen çalışan belirsizlik içinde kaldı. Savaşın en ağır yükünü, savaş kararı almayan insanlar taşıdı. Barış En Büyük Ekonomi Programıdır Bugün dünya ekonomisinin en büyük ihtiyacı yeni silahlar değil, yeni güven ortamlarıdır. Barış olduğunda uçaklar daha kısa rotalar çizer. Limanlar çalışır. Oteller dolar. Restoranlar açılır. Ticaret büyür. İnsanlar iş bulur. Bir barış anlaşmasının ekonomik değeri bazen milyarlarca dolarlık yatırım paketlerinden daha büyüktür. Çünkü ekonomik büyümenin ilk şartı güvendir. Turizm: İnsanlığın Sessiz Diplomasisi 50 yılı aşkın turizm hayatım boyunca bir gerçeği gördüm: Bir ülkeye gelen turist sadece döviz getirmez. Bir hikâye alır, bir dostluk götürür. Bir Alman’ın Anadolu’da içtiği bir bardak çay, bazen onlarca siyasi konuşmadan daha güçlü bir köprü kurar. Turizm, dünyanın sessiz diplomasisidir. Yeni Bir Başlangıç Bugün dünya turizmi yeniden umutlanıyor. Sektör, yılın ilk yarısındaki kayıpları güçlü bir sonbahar ve canlı bir kış sezonuyla telafi etmeyi bekliyor. Türkiye ise bu yeni dönemin en avantajlı ülkelerinden biri olacaktır. Güçlü altyapısı, ulaşım ağı, zengin kültürü ve insan sıcaklığıyla Türkiye’nin önünde çok başarılı bir sonbahar ve kış dönemi olduğuna inanıyorum. 69 yıllık hayat bana şunu öğretti: Gerçek güç, korku yaratmak değildir. Gerçek güç, umut yaratabilmektir. Ve insanı korumayan hiçbir güç, gerçek güç değildir.

Baraner’in paylaşımı, turizm sektörünün barış ortamına duyduğu ihtiyacı vurgularken, ekonomik kalkınma ile güven ortamı arasındaki güçlü ilişkiye de dikkat çekti. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından ilgi gördü.