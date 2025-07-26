Konuya ilişkin açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, alınan kararın kurumsal bir sorumluluk çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, "Marmarabirlik’te kişiler değil, kurum ve ortaklarımız ön plandadır. Kimse Marmarabirlik’ten büyük değildir. Amacımız, ortaklarımıza en iyi hizmeti sunacak güçlü bir yapıyı hep birlikte inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız, önümüzdeki günlerde Marmarabirlik’in yeni hedeflerine ve stratejik yol haritasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacaklarını da duyurdu.

Kurumu daha şeffaf, disiplinli ve hesap verebilir bir yapıyla yönetmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yıldız, "Geçmişte yapılan pürüzlü işler ve emek hırsızlıklarının her zaman takipçisi olduk, bundan sonra da olacağız. Ortaklarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.

Yaşanan bu gelişme, Marmarabirlik’in önümüzdeki dönemde daha kurumsal ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına yöneleceği sinyallerini verirken, sektörde de dikkatle takip ediliyor.