Türkiyegazetesi'nde yer alan habere göre; yeni düzenlemeye göre, bu ürünler artık normal raflarda yer alamayacak; gıdalar tamamen ayrıştırılarak yalnızca “özel reyonlarda” ve özel etiketlerle satışa sunulabilecek.

İşte gıda alışverişinde yeni dönemin tüm ayrıntıları:

STT ve TETT Arasındaki Çizgi Netleşti: Hangisi Yasak, Hangisi Serbest?

Bakanlığın yayımladığı talimat, tüketiciler arasında sıkça karıştırılan iki farklı tarihleme metodu arasındaki yasal sınırı keskin bir şekilde çizdi:

Son Tüketim Tarihi (STT) Geçenler Kesinlikle Yasak: Süt, peynir, et ve tavuk gibi mikrobiyolojik açıdan hızla bozulabilen ve insan sağlığı için doğrudan risk oluşturan ürünlerde STT uygulanıyor. STT’si bir gün bile geçmiş olan gıdaların raflarda bulundurulması ve satılması kesinlikle yasak. Bu kurala uymayan işletmelere çok ağır idari para cezaları kesilecek ve ürünlere el konulacak.

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) Geçenlere Şartlı İzin: Makarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi uzun ömürlü ve kuru gıdalarda bulunan TETT, gıdanın uygun saklama koşullarında tazelik, tat ve aroma gibi niteliklerini koruduğu süreyi ifade ediyor. Bakanlık, bu ürünlerin TETT’si geçse bile doğrudan bir gıda güvenliği riski taşımadığını belirterek, belirli şartlarla satışına izin verdi.

TETT'li Ürünler İçin "Özel Reyon" ve Etiket Zorunluluğu

Yeni kurallarla birlikte marketlerde fiziki bir değişim yaşanacak. TETT’si geçen kuru gıdalar, tezgahtaki taze ürünlerin arasından tamamen çıkarılacak. Bu gıdalar, yalnızca bu iş için kurulacak "özel reyonlarda" sergilenebilecek. Ayrıca tüketicinin yanıltılmaması adına, ürünlerin üzerine "tarihi geçmiştir" bilgisi açık ve okunur bir şekilde eklenecek.

"Sorumluluk Tamamen Market Sahibinde"

Yeni düzenlemenin en çok dikkat çeken ve tartışılmaya aday kısmı ise sorumluluk mekanizması oldu. Mevzuata göre; TETT’si geçmiş bir un, çay veya makarnanın hâlâ tüketime uygun olup olmadığının kontrolü ve tüm yasal yükümlülüğü satışı yapan işletmeye bırakıldı. Market yönetimi ürünün yenilebilir durumda olduğunu taahhüt ediyorsa, ürünü özel reyona koyup satabilecek.