Törende, uzun yıllar oda ve borsa camiasına hizmet eden isimlere şeref belgeleri ve plaketleri takdim edilirken Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden plaketini aldı.



Denizli iş dünyasını temsilen törende bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, aldığı plaketle hem Denizli iş dünyasının başarısını hem de kente yönelik ekonomik vizyonun gücünü bir kez daha ortaya koydu. Tören sonrası değerlendirmede bulunan Erdoğan, devlet ve millet için üretmeye ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Uğur Erdoğan açıklamasında, "Devletimiz ve milletimizin kalkınmasına katkı koyma uğrunda çıktığımız yolda kendinden emin ve güçlü adımlarla var gücümüzle ilerliyoruz. TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde plaketimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alma onuruna ulaştık, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ'ler için pozitif ayrımcılık istedi

Törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve sanayi alanlarında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, özellikle KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimde yaşanan sorunların aşılması için KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarının kredi büyüme sınırları dışına çıkarılması çağrısında bulundu.



"Türk iş dünyası, ülkemizin büyüme hikayesine katkı sunan aktörlerdendir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında TOBB'un Türkiye ekonomisinin lokomotif kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, oda ve borsaların şehirlerin kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Erdoğan, iş dünyasının üretimden ihracata, istihdamdan teknoloji yatırımlarına kadar Türkiye'nin büyüme hikâyesine büyük katkı sunduğuna dikkat çekerek, "Türk iş dünyası, ülkemizin büyüme hikayesine katkı sunan aktörlerdendir" dedi.



Gerçekleştirilen törende verilen plaketler, sadece uzun yıllara dayanan hizmetin değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine sağlanan katkının da bir göstergesi olarak değerlendirildi. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın aldığı plaket, Denizli iş dünyasında gurur ve memnuniyetle karşılandı.



Başkan Erdoğan ile plaket alan isimler arasında DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin de yer aldı. Ülke genelinden 23 TOBB delegesi ile 22 genel sekreterin hizmet şeref belgesi ve plaketi aldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onore edilen DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ın TOBB delegeliğinde 10 yılı, DTO Genel Sekreteri Tekin'in de genel sekreterlik görevinde 20 yılı tamamladığı öğrenildi.