Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil girişim Küresel Sumud Filosu, İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan bu gelişme üzerine Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'e tepki gösterdi.

"Saldırıları En Güçlü Şekilde Kınıyoruz"

10 ülkenin dışişleri bakanı tarafından imzalanan ortak açıklamada, Küresel Sumud Filosu’nun tamamen barışçıl ve sivil bir insani girişim olduğu vurgulandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Kolombiya Cumhuriyeti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınamaktadır."

Aktivistlerin Can Güvenliğinden Endişe Duyuluyor

İsrail’in geçmişte uluslararası sularda sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği benzer müdahalelerin derin bir endişeyle hatırlandığı belirtilen açıklamada, sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu aktarıldı.

Bakanlar, gemilere yapılan baskınları ve insani yardım aktivistlerinin alıkonulmasını "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olarak nitelendirerek, gözaltına alınan tüm aktivistlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Uluslararası Topluma "Harekete Geçin" Çağrısı

Açıklamanın son bölümünde, İsrail’in seyrüsefer serbestisini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tavrına karşı küresel kamuoyunun sessiz kalmaması gerektiği ifade edildi. 10 ülkenin bakanları, dünyayı şu sözlerle somut adım atmaya çağırdı: