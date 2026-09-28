Mardin'de 'Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 'Sporla Buluşuyoruz Mardin' temasıyla Avrupa Spor Haftası 2026 açılış töreni düzenlendi.

Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sporun bedensel bir etkinlik olmanın ötesinde insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu söyledi. Akkoyun, 'Mardin'imizin saygı ve sevgi kültürüyle örtüşen sporun birleştirici gücü, Avrupa Spor Haftası vesilesiyle gençlerimizi ve çocuklarımızı dostluk, dayanışma ve birlikte başarma duygusuyla bir araya getirerek daha da anlamlı hale getirmektedir. Çünkü spor, bedensel bir etkinlik olmasının ötesinde, aynı zamanda takım ruhunun ön plana çıktığı, insanları bir araya getiren, birliği ve beraberliği pekiştiren evrensel bir dildir. Sporun iyileştirici ve birleştirici yanının Mardin'imizin kardeşlik iklimiyle daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum' dedi.

'Türkiye Yüzyılı her alanda olduğu gibi sporun ve sporcuların da yüzyılı olacaktır'

Avrupa Spor Haftası'nın her yıl farklı spor etkinlikleriyle düzenlenen, hareket bilincini artıran ve her alanda spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlayan önemli bir proje olduğunu belirten Akkoyun, haftanın aynı zamanda sağlıklı yaşamı, aktif hayat tarzını ve her yaştan, her kesimden bireyi bir araya getirerek dayanışmayı destekleyen bir farkındalık hareketi olduğunu söyledi. Akkoyun, 'Çocuk, genç, yaşlı, profesyonel, amatör veya dezavantajlı insanların sporu hayatına dahil edip farkındalık oluşturup Avrupa Spor Haftası vesilesiyle atacağı adımlar, küçük hareketler, yarının sağlıklı nesillerini şekillendirecek büyük adımlara dönüşecektir inşallah' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı ile geleceğin gençlerini ve çocuklarını desteklemek ve geliştirmek için birçok alanda devletin imkanlarının seferber edildiğini belirten Akkoyun, 'Türkiye Yüzyılı, sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme her alanda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz' dedi.

Nakdi destekler ve tesisleşme

Mardin'in her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi olarak okullarda spor kültürünü yaygınlaştırmak, her öğrencinin bir spor dalıyla tanışmasını sağlamak ve yetenekli gençleri desteklemek amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi. Üç yıl önce kentte yalnızca 1 okul spor takımı bulunduğunu belirten Akkoyun, yapılan çalışmalar, eğitim camiasının gayreti ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu sayının 124'e ulaştığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak 230 okul spor kulübüne 11 milyon 500 bin lira nakdi destek verdiklerini belirten Akkoyun, bu desteklerin gençlerin spora erişimini kolaylaştırdığını, spor bilincinin kökleşmesine, kulüp sayılarının artmasına ve spor alanındaki başarıların kalıcı hale gelmesine katkı sağladığını ifade etti. Akkoyun, 2025 yılında amatör spor kulüplerine 683 bin 280 lira, 2026 yılında ise 1 milyon 814 bin 280 liralık ulaşım ve kumanya desteği sağladıklarını, 2026 yılında il genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine verilmek üzere 1 milyon 164 bin liralık spor malzemesi desteği sağlandığını söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı için 65 milyon lira, Hamzabey Doğal Çim Yüzeyli Saha için ise 29 milyon 961 bin lira tutarındaki ödemenin gerçekleştirildiğini belirten Akkoyun, tesisleşme hamlesinin güçlendirildiğini kaydetti.

'Sporda tesisleşme ve gençlerimize sağlanan imkanlar başarıyı artıracaktır'

Lisanslı sporcu sayısının 2002 yılında bin 97 iken 2026 yılında 118 bin 16'ya yükseldiğini belirten Akkoyun, tesis sayısının 6'dan 70'e çıkarıldığını, 2002 yılında kentte 1 gençlik merkezi bulunurken bugün ilçeler dahil 9 gençlik merkezinin gençlere hizmet verdiğini söyledi. Akkoyun, 2002 yılında gençlik merkezlerinde 250 kayıtlı öğrenci bulunurken bugün 87 bin 966 öğrencinin devletin imkanlarından istifade ettiğini, 2002 yılında 2 milli sporcu bulunan Mardin'de bugün 62 sporcunun uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ettiğini ifade etti.

Yeni spor tesislerinin yapımı, mevcut alanların iyileştirilmesi, gençlerin sporla buluşmasını sağlayan kurs ve turnuvalar ile kulüplere yönelik malzeme ve altyapı desteklerinin sürdürüleceğini belirten Akkoyun, 'Sporda tesisleşmenin, güçlü altyapının ve gençlerimize sağlanan imkanların başarıyı artıracağına; kendilerine fırsat tanındığında gençlerimizin uluslararası turnuvalarda gururumuz olmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum' dedi.

Son olarak Akkoyun, güçlü bir spor altyapısını kalıcı kılmak ve Mardin'de her alanda spor kültürü oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte spora desteğin sürdürüleceğini ifade etti.