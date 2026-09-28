Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Continental Bisiklet Takımı, Pekin'de düzenlenen Tour of Beijing Mentougou Uluslararası Bisiklet Yol Yarışında ilk gün 25 takım arasında 4. sıraya yerleşti. Muğla ekibi, kalan etaplarda kürsü mücadelesini sürdürecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen Tour of Beijing Mentougou Uluslararası Bisiklet Yol Yarışına davet edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Continental Bisiklet Takımı, uluslararası arenadaki mücadelesine devam ediyor.

Singapur, Malezya, Japonya ve Çin'den önemli Asya kıta takımlarının yanı sıra Avrupa'dan güçlü ekiplerin de yer aldığı organizasyonda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Continental Bisiklet Takımı, 'Muğla' yazılı formasıyla Türkiye'yi temsil ediyor. Son katıldığı UCI yarışında Takımlar Şampiyonluğu elde eden Muğla ekibi, Çin'deki organizasyonda da sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Muğla ilk gün 25 takım arasında 4. sırada

Uluslararası takımların mücadele ettiği yarışın ilk gününde Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Continental Bisiklet Takımı, 25 takım arasında 4. sırada yer aldı. Muğla ekibi, yarışın ikinci ve üçüncü etaplarında elde edeceği puanlarla takım klasmanında üst sıralara yükselmeyi ve organizasyonu kürsüde tamamlamayı hedefliyor.

Başkan Aras: 'Muğla'nın adını uluslararası arenada gururla taşıyorlar'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Continental Bisiklet Takımının uluslararası organizasyonlarda elde ettiği sonuçların Muğla sporu açısından önemli olduğunu belirterek, 'Muğla yazılı formamızın dünyanın farklı coğrafyalarında, güçlü takımların arasında yer alması bizler için büyük bir gurur. Kısa süre önce kurduğumuz takımımız, azmi ve mücadelesiyle uluslararası yarışlarda önemli sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Pekin'de ilk günü 25 takım arasında dördüncü sırada tamamlayan sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Kalan etaplarda da kendilerine başarılar diliyorum. Sporu desteklemeye, sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil edebilmeleri için yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.