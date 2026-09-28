Tokat'ın Turhal ilçesinde belediyenin üniversite öğrencileri için açtığı Sati Hanım Çamaşır Yıkama ve Kurutma Atölyesi'nde bugüne kadar 3 bin 640 kez ücretsiz hizmet verildi.

Turhal Belediye binasının arkasında bulunan atölye, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Öğrenci belgesiyle kayıt yaptıran üniversitelilerin kıyafetleri, karışmaması için ayrı makinelerde yıkanıp kurutuldu. Ütülenen kıyafetler, belirlenen günlerde öğrencilere teslim edildi. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, 'Gençlerimizin tek düşüncesi eğitimleri ve dersleri olmalı. Hayata geçirdiğimiz bu projeyle öğrencilerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da Turhal Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.