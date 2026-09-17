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Marsilya: Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia (Emerson dk. 58), Derek Cornelius (Naif Aguerd dk. 67), Conrad Egan Riley, Pierre-Emile Höjbjerg, Himad Abdelli, Angel Gomes (Igor Paixao dk. 58), Keyliane Abdallah (Tadjidine Mmadi dk. 82), Neal Maupay (Amine Gouiri dk. 67), Amine Harit

81. dakikada Olaitan'ın Vlahovic ile paslaştıktan sonra sol taraftan pasında Poku'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşta top filelerle buluştu. 4-1

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fransız temsilci Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.

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