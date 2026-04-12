Verilere göre maliyetlerdeki artışta özellikle malzeme fiyatları belirleyici olmaya devam etti. Şubat ayında malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,33 artarken, işçilik endeksindeki yükseliş yüzde 0,20 ile sınırlı kaldı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 23,73, işçilik giderleri ise yüzde 29,12 arttı.

Bina inşaatı tarafında da benzer bir tablo dikkat çekti. Bu alanda maliyetler aylık yüzde 1,25 artarken, yıllık artış yüzde 25,72 olarak kaydedildi. Malzeme maliyetleri aylık yüzde 2,08 yükselirken, işçilikte yüzde 0,04’lük sınırlı bir düşüş görüldü. Buna karşın yıllık bazda işçilik maliyetlerindeki artış yüzde 28,74’e ulaştı.

Bina dışı yapılar ise maliyet artışlarının daha belirgin hissedildiği alanlardan biri oldu. Bu kategoride aylık artış yüzde 2,36’ya çıkarken, malzeme fiyatları yüzde 3,11, işçilik giderleri yüzde 1,03 yükseldi. Yıllık bazda ise işçilik maliyetleri yüzde 30,46 ile dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Açıklanan veriler, inşaat sektöründe maliyet baskısının sürdüğünü ve özellikle işçilik kalemindeki yıllık artışların sektör üzerindeki yükü artırdığını gösteriyor. Uzmanlar, maliyetlerdeki bu eğilimin konut fiyatları ve yeni proje geliştirme süreçleri üzerinde etkisini önümüzdeki dönemde de hissettirmeye devam edebileceğine işaret ediyor.