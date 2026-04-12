Soruşturma Ankara’ya uzandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında başkentte 9 Nisan’da gözaltına alınan Erkol, işlemlerinin ardından İzmir’e sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında Erkol’un da bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

“Usulsüzlük” iddiaları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gaziemir’de yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kooperatifler üzerinden menfaat temin edildiği iddialarına dikkat çekildi.

Soruşturma dosyasında;

zimmet

nitelikli dolandırıcılık

resmi belgede sahtecilik

denetim görevinin ihmali

suçlamalarının yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, kooperatif yönetimi, İZBETON yetkilileri ve denetim kurulu üyelerinden oluşan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, bunlardan 9’unun gözaltına alındığı, bir kişinin ise yurt dışında olduğu kaydedildi.

Erkol hakkında dikkat çeken iddialar

Soruşturma kapsamında Ümit Erkol’un 2022–2024 yılları arasında kooperatif yönetiminde aktif rol aldığı öne sürüldü. Aynı dönemde gerçekleşen ihale ve teklif süreçlerinde bağlantı iddialarının bulunduğu, ayrıca oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında yer aldığı iddiasının dosyada yer aldığı öğrenildi.

Erkol’un oğlu Fırat Erkol da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

41 milyon liralık kamu zararı iddiası

Daha önce hazırlanan iddianamede, İZBETON A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen işlemler nedeniyle belediyenin yaklaşık 41 milyon 935 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Soruşturmada önceki gelişmeler

Aynı soruşturma kapsamında daha önce eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil bazı isimler tutuklanmıştı.

Ayrıca, 2022 yılında bazı çalışanların sigorta primlerinin farklı projelerde çalışıyormuş gibi gösterildiği iddiaları üzerine çok sayıda İZBETON çalışanı hakkında da işlem başlatılmıştı.

Ümit Erkol kimdir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Ümit Erkol, sağlık yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Eski Ankara Tabip Odası Başkanı olan Erkol, 2010 yılında katıldığı CHP’de çeşitli görevler üstlendi. Parti içi eğitim, medya ve halkla ilişkiler alanlarında görev alan Erkol, 2025 yılında yeniden CHP Ankara İl Başkanı seçilmişti.