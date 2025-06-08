Yapılan çalışmada, borsada işlem gören şirketler tarafından yatırımcılara dağıtılan kar payları detaylı şekilde incelendi. Gerçek kişilerin elde ettiği bu gelirlerin Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yarısının vergiden istisna tutulduğu hatırlatılırken, kalan kısımların beyan edilip edilmediği kontrol edildi.

GİB’in analizine göre, 1725 kişinin elde ettiği kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermediği tespit edildi. Bu kişiler tarafından toplam 3,6 milyar liralık gelirin beyan dışı bırakıldığı, bu durumun da yaklaşık 200 milyon liralık vergi kaybına neden olduğu belirlendi.

İlgili mükellefler vergi dairelerine bildirilirken, Bakanlık konuya ilişkin denetimlerin süreceğini duyurdu.

Vergide Dijital Dönem: Teknolojiyle Sıkı Takip

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vergisel denetim süreçlerinde teknolojinin tüm olanaklarından faydalanıldığını belirtti. Şimşek, “Amaç, vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir hale gelmesi. Gönüllü uyumu artırmayı da hedefliyoruz” dedi.

Bakanlık, vergi kayıplarının önüne geçmek için beyan dışı gelirlerin tespiti konusunda dijital analiz yeteneklerini daha da geliştirmeyi planlıyor.