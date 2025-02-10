Muayenehanelerde Büyük Gelir Farkları Tespit Edildi

Özel muayenehane sahibi doktorlar üzerinde yapılan denetimlerde, beyannamelerdeki gelir ile gerçek kazanç arasında yüzde 400'lere varan farklar olduğu belirlendi. Yapay zeka destekli analizlerle ilk etapta en riskli 3 bin 663 doktor tespit edilerek incelemeye alındı.

Bir diş hekiminin 67 milyon liralık gelirini sadece 3 milyon lira olarak gösterdiği ortaya çıktı.

ortaya çıktı. Saç ekimi yapan bir doktorun yıllık 69 milyon lira kazandığı ancak beyanında 7 milyon lira bildirdiği belirlendi.

belirlendi. Kadın doğum uzmanı bir hekimin 53 milyon liralık gelirini 6,5 milyon lira olarak beyan ettiği tespit edildi.

Estetik ve Diş Tedavileri Mercek Altında

Özellikle estetik, cerrahi operasyonlar ve diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği görüldü. Botoks, dolgu, liposuction gibi işlemler yapan kliniklerde dövizle elde edilen gelirlerin büyük bir kısmının kayıt dışı bırakıldığı belirlendi.

Vergi Uyumu İçin Çağrı Yapıldı

Kayıt dışı kazanç sağlayan doktorlar, gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edildi. İlk aşamada 850 doktor, beyannamelerini düzelterek vergi matrahlarını güncelledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amacın kimseyi cezalandırmak olmadığını, ancak kayıt dışı gelirle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Vergide adalet ve etkinliği sağlamak istiyoruz. Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir” dedi.