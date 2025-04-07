Yeni konutlarına yerleşen Ferhanaz Teşdoğ ve Hatice Doğan, kısa sürede ev sahibi olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden vatandaşlar, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Zor günlerin ardından sıcak bir yuvaya kavuşmak bizler için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

TOKİ tarafından inşa edilen konutların kalitesi ve kullanışlılığı bölge halkı tarafından da takdirle karşılandı. Yeni evlerine taşınan Aliseydi ve Şeyda Özer çifti, “Konutları herkes çok beğeniyor. Emeği geçen herkese minnettarız” diyerek memnuniyetlerini paylaştı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da yeni evlerine yerleşen aileleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İlçede ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ulutaş, “407 konutun daha yaz aylarında teslim edilmesi planlanıyor. Teslim edilen konutlardaki eksiklikleri de en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Malatya’da kalıcı konutlara kavuşan depremzedeler, hem güvenli hem de modern yaşam alanlarında yeni bir başlangıç yapmanın huzurunu yaşıyor.